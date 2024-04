Un primar condamnat definitiv trebuie să facă muncă în folosul comunității chiar la primăria pe care a condus-o

Primarul municipiului Orșova, Marius Stoica (PSD), a primit sentința definitivă în dosarul în care era acuzat de delapidare, un an și 9 luni de închisoare cu suspendare, potrivit jurnalulolteniei.ro.

Edilului i s-a interzis să mai ocupe o funcție publică timp de doi ani, drept urmare va fi revocat din fotoliul de primar și nu va putea candida în acest an pentru un nou mandat la alegerile locale din acest an. Instanța l-a mai obligat să presteze muncă în folosul comunității, chiar la Primărie, timp de 60 de zile lucrătoare.

Stoica a fost condamnat pentru că a decontat ordine de deplasare fictive și a folosit banii pentru a se deplasa cu propriul autoturism

Curtea de Apel Craiova a decis:

„Contopeşte pedepsele principale de câte 1 an şi 4 luni închisoare, în pedeapsa cea mai grea – aceea de 1 an şi 4 luni închisoare, la care adaugă sporul de o treime din cealaltă pedeapsă – 5 luni şi 10 zile închisoare – urmând ca inculpatul Stoica Marius Simion să execute pedeapsa rezultantă de 1 an, 9 luni şi 10 zile închisoare. În baza art. 45 al. 3 lit. a C. pen. rap. la art. 67 al. 2 C. pen. şi la art. 66 al. 1 lit. a şi b C. pen., alături de pedeapsa principală rezultantă, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 2 ani, ce se va executa în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. b C. pen., respectiv de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere”.