Cum s-a pus un primar PSD „stăpân” pe 6 hectare de teren al unei parohii ortodoxe și a primit ilegal subvenții de la APIA

Un primar de comună din Munții Apuseni a ”preluat” în proprietatea familiei sale o suprafață de 6 hectare de pășune ce aparține unei parohii ortodoxe pentru care a solicitat timp de șase ani subvenții APIA.

Ilegalitățile s-au derulat în perioada 2010 - 2016, iar suma obținută pe nedrept de primarul comunei Râmeț, Vasile Raica, se ridică la peste 300.000 de lei. În 2017, procurorii DNA Alba Iulia au demarat o anchetă penală pentru fraudă din fonduri europene, dosarul fiind trimis în judecată la Tribunalul Alba. Recent, instanța de judecată l-a condamnat pe primar la pedeapsa de 2 ani de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe un termen de 3 ani.

În dosar mai este judecată o angajată a Primăriei Râmeț, dar aceasta a fost absolvită de acuzația penală după ce instanța a constatat că a falsificat o singură adeverință, în 2011, fapta fiind prescrisă până la momentul deciziei din justiție. Primarul Vasile Raica administrează comuna Râmeț din 2012, acesta fiind ales inițial din partea PNL. Ulterior, a trecut la PSD convins fiind că va scăpa de dosarul penal ca urmare a ”asaltului” asupra justiției demarată de acest partid în ultimii ani.

”Pe lângă folosirea înscrisurilor false, inculpatul Raica Vasile a declarat în cereri de plată întocmite în numele soției și a digitizat suprafețe de pășune cu privire la care nu avea un drept de proprietate/folosință. În cazul unor terenuri, acestea nu îndeplineau condițiile de eligibilitate pentru a fi declarate la APIA, astfel cum a rezultat din declarațiile martorilor audiați care au arătat că au procedat la stabilirea poziției terenului deținut prin măsurători GPS și nu au declarat aceste suprafețe până când nu le-au curățat. Cu toate acestea, terenurile apar în cererile de plată depuse de inculpatul Raica Vasile pe numele soției sale, deși nu aveau niciun drept de folosință și nu erau nici eligibile pentru plată”, se precizează în rechizitoriul DNA.

Presiuni la preot pentru încheierea unor contracte de arendă

După ce a aflat de ancheta procurorilor, primarul a mers la preotul ortodox al parohiei care deținea în proprietate terenul căruia i-a comunicat că nu deține contracte de arendare pentru terenurile bisericii pentru perioada 2009 – 2014, solicitându-i să încheie retroactiv astfel de contracte. Preotul nu a fost de acord și a declarat în faţa instanţei că primarul nu i-a spus niciodată că foloseşte teren al parohiei şi nu a achitat cu titlu de arendă nicio sumă de bani. Pe lângă terenul bisericii, primarul s-a pus ”stăpân” și pe o suprafață de teren existentă pe raza unei alte localități, respectiv Ponor, cu privire la situația căreia putea emite adeverințe exclusiv primăria acestei comune.

În total, primarul a provocat un prejudiciu total în valoare de 315.850 lei, bani proveniți din bugetul Uniunii Europene. Angajata primăriei în cazul căreia s-a dispus încetarea procesului penal a fost obligată, în solidar cu primarul, să plătească suma de 37.840 de lei.

”Inculpatul Raica Vasile acționează cu intenție directă calificată prin rea credință, deoarece are cunoștință de faptul că (...) nu are un drept de proprietate sau de folosință asupra tuturor parcelelor pentru care solicită sprijin pe suprafață, dar profită de faptul că în zonă sunt multe terenuri abandonate și în plus nu există o evidență cadastrală a acestora. Are inițial calitatea de viceprimar, apoi cea de primar și cunoaște situația terenurilor din comună”, arată magistratul de la Tribunalul Alba.

Vasile Raica a fost obligat să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile. De asemenea, i s-a interzis dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 2 ani, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii. Hotărârea Tribunalului Alba a fost contestată la Curtea de Apel.

