Primar filmat când parca pe locul destinat persoanelor cu handicap. Cum a reacționat edilul VIDEO

Primarul orașului Iași, Mihai Chirica, a fost filmat de un alt participant la trafic în timp ce parca pe un loc destinat persoanelor cu handicap. La scurt timp, edilul a reacționat pe pagina sa de Facebook, cerându-și scuze pentru gestul său.

Edilul a parcat necorespunzător în urmă cu 2 zile. Nu a trecut neobservat, deoarece cineva l-a filmat și l-a pus pe rețelele de socializare.

”Domnul primar cu mașină de Neamț”, spune trecătorul în clipul video.

Cum motivează primarul incidentul

Mihai Chirica a reacționat pe pagina sa de Facebook cu privire la parcarea pe locuri destinate persoanelor cu handicap. Acesta și-a cerut scuze și nu a fost amendat de polițiști, pe motiv că totul a avut loc într-o parcare privată.

“Îmi cer scuze, sincer nu am văzut, mă și grăbeam să văd dacă soția a reușit să urce copilul în autocar. Eu am preluat mașina din stradă și am căutat o soluție până am reușit să intru în parcare, supermarketul nefiind încă deschis”, a explicat Mihai Chirica pe Facebook.

