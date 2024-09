Scandal după nuntă. Un grup de barmani acuză că un primar, patronul unui restaurant, i-a înjurat și i-a amenințat cu bătaia

Un eveniment nefericit a marcat o nuntă care a avut loc sâmbătă, 21 septembrie, la pensiunea Davis din Moinești, județul Bacău. Mai mulți barmani din Iași, care au participat la eveniment cu un bar mobil, au fost implicați într-un conflict cu proprietarul localului, Victor Diaconu, care este și primarul comunei Ardeoani.

Conform declarațiilor uneia dintre barmanițe, Andreea P., scandalul a început duminică dimineață, în jurul orei 4.00, când evenimentul se încheiase, iar echipa își strângea recuzita. Victor Diaconu ar fi venit nervos și i-ar fi amenințat pe tineri că îi va încuia înăuntru dacă nu își adună lucrurile în 3 minute. „El a fost cel care ne-a înjurat, ne-a amenințat cu bătaia. A venit duminică dimineață, în jurul orei 4.00, după ce s-a terminat nunta și toată lumea strângea lucrurile. El a venit nervos și ne-a zis că, dacă în 3 minute nu terminăm de strâns, ne închide înăuntru, ne sechestrează. A început să ne înjure, se aude și pe filmări cum ne înjură”, a povestit aceasta pentru BZI.ro

Tânăra a mai adăugat că nu a fost prima oară când Diaconu s-a comportat agresiv. „Și acum 2 săptămâni am avut eveniment, tot acolo, aceeași poveste a fost, dar nu e vorba că are ceva personalul cu noi, ci așa se comportă el mereu, cu toată lumea”.

Ads

Situația a escaladat până în punctul în care proprietarul pensiunii a stins lumina în local, forțându-i pe barmani să își strângă lucrurile în întuneric, folosind doar lanternele telefoanelor. „Până la urmă, a stins lumina în local și am strâns totul pe întuneric, cu lanterna de la telefon. Am strâns totul pe fugă, nici măcar nu știu dacă a mai rămas ceva, nu am avut ce face, a trebuit să plecăm cât mai repede pentru că era să ne ia la bătaie”, a continuat Andreea P.

Soția primarului neagă acuzațiile

În replică, Daniela Diaconu, soția lui Victor Diaconu și managerul pensiunii, a negat toate acuzațiile aduse de barmani. „Duminică dimineața, când s-a terminat petrecerea, oamenii mei trebuiau să plece acasă și trebuiau să închidă salonul. Nu mai era nimeni, dânșii stăteau și așteptau, probabil, mirii, să le plătească. S-a încuiat salonul și ei au ieșit afară și au așteptat în curte, în mașina lor”, a explicat Daniela Diaconu.

Ea a menționat și alte probleme întâmpinate în colaborarea cu tinerii, susținând că aceștia ar fi creat anumite neplăceri în trecut, cum ar fi faptul că au lăsat pahare sparte și au deconectat un congelator.

Ads