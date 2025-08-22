DNA: Cum luau șpagă primarul Mangaliei și șeful Poliției Locale: Denunțătorul primea linkuri cu hainele dorite de edil

Cristian Radu, primarul municipiului Mangalia, a fost plasat sub control judiciar, conform unei decizii a Tribunalului Constanța. Edilul, aflat la al patrulea mandat și unul dintre cei mai influenți lideri PNL din Constanța, este acuzat de DNA că a luat mită de peste 600.000 de euro, împreună cu city-managerul orașului, pentru eliberarea unor autorizații de construcție.

Procurorii DNA Constanța susțin că din presupusele șpăgi luate de primar și de șeful Poliției Locale Mangalia banii se împărțeau o treime către polițistul Laurențiu Zamfir și două treimi către edilul Cristian Radu. De asemenea, în unele situații, martorul denunțător Dorinel Colgiu își oprea și el un comision „de cel mult 25%”, caz în care primarul primea jumătate, iar polițistul Zamfir restul de 25%, arată informații consultate de Info Sud-Est și G4Media.

Colgiu le-a mai spus procurorilor cum îi dădea banii direct șefului Poliției Locale Mangalia, însă pentru primar acesta cumpăra haine de pe site-ul Piniparma, iar link-urile cu articolele vestimentare dorite le primea chiar de la primar, susține Colgiu.

Dosarul a pornit de la denunțul din luna aprilie a lui Marian Henk Mătăsaru, care a reclamat faptul că primarul i-a cerut să cumpere două terenuri de la (fosta) soție a lui, în Constanța și Neptun, cu suma de 1 milion de euro.

Primarul ar fi condiționat astfel să îi introducă în legalitate lui Mătăsaru o construcție de P+6. Ulterior, în iunie 2025, arhitectul șef al Primăriei Mangalia, Marius-Petruț Tase, a denunțat la DNA Constanța că Mătăsaru i-a oferit de trei ori bani, în total 30.000 de euro, cerându-i arhitectului șef să îi semneze o autorizație de construcție în stațiunea Saturn.

În dosar, între altele, procurorii îl acuză pe primarul Cristian Radu că a cerut suma de 88.000 de euro de la patru agenți economici, pentru diferite situații:

30.000 de euro de la Florin Moraru pentru ca activitățile de pe plajă să nu-i fie amendate de Poliția Locală,

10.000 de euro de la Lucian Ion pentru a nu fi amendat, închis sau demolat de Poliția Locală din cauza unor probleme în disciplina în construcții,

8.000 de euro de la Elena Viereanu ca să-și amplaseze șezlonguri pe plaja Primăriei Mangalia, în dreptul restaurantului LAZZY, deținut de aceasta pe digul din Portul Turistic Mangalia,

de la Adrian Stănică ar fi cerut 80.000 de euro în mai multe tranșe, începând cu 2023, pentru ca acesta să-și amplaseze tonete de înghețate, să nu fie amendat de Poliția Locală pentru construcția unui bloc sau să primească diferite documente eliberate de Primăria Mangalia.

Procurorii îl mai acuză pe Radu pentru că a pretins suma de 70.000 euro și a primit suma de 20.000 euro în 2020 de la Silviu Stoica, prin intermediul lui Dorinel Colgiu, ca să elibereze un certificat de urbanism pentru o clădire de locuințe P+12 în stațiunea Neptun.

Nu în ultimul rând, DNA spune că primarul a pretins și primit echivalentul sumei de 500.000 euro prin reducerea prețului de achiziție a activului proprietatea societății Topaz-Aurora SRL, situat în stațiunea Cap Aurora, compus din teren intravilan în suprafață de 3.709 mp și activul Hotel Topaz cu suprafață construită desfășurată de 3.824 mp și a activului proprietatea SC New Style Architecture SRL privind un teren de peste 900 mp.

Reducerea prețului cu 500.000 euro, spun procurorii, s-a realizat în mod indirect în favoarea primarului Cristian Radu, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de primar ale acestuia.

Primarul mai este acuzat că a pretins șpagă 50.000 euro și ar fi primit 12.000 de lei de la Mirela Caracostea, 138.000 de lei de la George Cristian Papalu și 30.000 de euro de la Cătălin Mihail Caracostea pentru ca acesta din urmă să nu fie controlat de angajații Primăriei Mangalia pe parcursul construirii unui imobil de 300 mp în stațiunea Neptun.

