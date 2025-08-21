Primarul Mangaliei a fost reținut, după 10 ore de percheziții. Ce acuzații îi aduc procurorii

Autor: Daniel Groza
Joi, 21 August 2025, ora 07:16
1631 citiri
Primarul Mangaliei a fost reținut, după 10 ore de percheziții. Ce acuzații îi aduc procurorii
Cristian Radu, primar Mangalia FOTO Facebook/Cristian Radu

Primarul Mangaliei, Cristian Radu, aflat la al patrulea mandat și unul dintre cei mai influenți lideri PNL din Constanța, a fost reținut de DNA sub acuzația că a luat mită pentru eliberarea de acte administrative. Ancheta scoate în prim-plan un personaj politic controversat, criticat de opoziție și societatea civilă pentru lipsa de transparență și acumularea de avere prin intermediul rudelor.

Edilul a fost reținut 24 de ore, miercuri seară, arată Info Sud-Est.

Radu se află la al patrulea mandat și e acuzat de procurorii DNA că ar fi luat mită de mai multe ori pentru a elibera documente administrative, cum ar fi certificate de urbanism sau autorizații de construcție.

Radu este unul dintre cei mai influenți politicieni din PNL Constanța și unul dintre cei mai vechi primari din județ aflați încă în funcție.

Edilul este un personaj local controversat. A condus ANAF și este criticat de opoziția din Mangalia și o parte a societății civile pentru modul discreționar în care conduce primăria, fiind acuzat deseori de lipsă de transparență, mai ales în privința averii acumulate pe numele rudelor.

