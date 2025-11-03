Primar mexican împușcat mortal în fața a zeci de oameni. Sărbătoreau Ziua Morților FOTO

Primarul mexican Carlos Alberto Manzo Rodríguez a fost împușcat mortal în fața a zeci de oameni.
Edilul statului mexican Michoacán se afla sub protecție polițienească când a fost împușcat mortal într-o piață, în fața a zeci de cetățeni adunați pentru festivitățile de Ziua Morților, au anunțat autoritățile, potrivit The Guardian.
Rodríguez a fost ucis sâmbătă seara, 1 noiembrie, în centrul istoric al orașului. El a fost dus de urgență la spital, unde a murit ulterior, a transmis procurorului statului, Carlos Torres Piña.
De asemenea, un membru al consiliului local și un bodyguard au fost răniți în atac.
🚨 MAYOR CARLOS MANZO SHOT DEAD DURING DAY OF THE DEAD FESTIVITIES IN MEXICO
Carlos Alberto Manzo Rodríguez, the mayor of Uruapan in Michoacán, Mexico, was shot and killed on Saturday night during Day of the Dead celebrations. The attack happened in a public plaza while dozens… pic.twitter.com/RaMu9j9BMl— The Content Factory (@tcf_updates) November 3, 2025
Atacul a fost comis de un bărbat neidentificat, care a tras 7 focuri, a spus jurnaliștilor secretarul federal pentru securitate, Omar García Harfuch.
Tot el a mai spus că arma utilizată a fost legată de două confruntări armate între grupuri criminale rivale care acționează în regiune.
„Nu este exclusă nicio ipoteză în ancheta menită să clarifice acest act laș care a curmat viața primarului”, a adăugat García Harfuch.
Michoacán este unul dintre cele mai violente state din Mexic.
În cursul zilei de duminică, 2 noiembrie, sute de locuitori din Uruapan au ieșit pe străzile orașului pentru a însoți cortegiul funerar. Oamenii au scandat „Dreptate, dreptate. Jos Morena”, o referire la partidul de guvernământ al președintei Mexicului, Claudia Sheinbaum.
URUPAN DESPIDE AL ALCALDE CARLOS MANZO 🕊🇲🇽
El velorio del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez congrega a una gran cantidad de ciudadanos, familiares y autoridades en Funerarias San José.
La masiva asistencia refleja el profundo respeto y afecto que la comunidad… pic.twitter.com/9OpB7GejvQ— Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) November 2, 2025
În ultimele luni, Rodríguez îi ceruse public, pe rețelele de socializare, ajutorul președintei Sheinbaum pentru a face față cartelurilor și grupărilor criminale. Primarul l-a acuzat pe guvernatorul pro-guvernamental al statului Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, și poliția statală de corupție.
Carlos Alberto Manzo Rodríguez se afla sub protecție din decembrie 2024, la trei luni după ce a obținut funcția. Măsurile de securitate fuseseră întărite în mai, cu sprijinul poliției municipale și al 14 ofițeri ai Gărzii Naționale, a mai spus García Harfuch, dar fără a specifica motivul exact al deciziei.
Fiind supranumit de unii „Bukele mexican” (cu referire la politicile dure de securitate ale președintelui statului El Salvador, Nayib Bukele), Manzo Rodríguez a devenit primarul orașului Uruapan după ce a câștigat alegerile de la jumătatea mandatului cu o mișcare independentă.