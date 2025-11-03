Primar mexican împușcat mortal în fața a zeci de oameni. Sărbătoreau Ziua Morților FOTO

Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 11:05
Carlos Alberto Manzo Rodríguez Foto: Captură video/X/@Juan_OrtizMX

Primarul mexican Carlos Alberto Manzo Rodríguez a fost împușcat mortal în fața a zeci de oameni.

Edilul statului mexican Michoacán se afla sub protecție polițienească când a fost împușcat mortal într-o piață, în fața a zeci de cetățeni adunați pentru festivitățile de Ziua Morților, au anunțat autoritățile, potrivit The Guardian.

Rodríguez a fost ucis sâmbătă seara, 1 noiembrie, în centrul istoric al orașului. El a fost dus de urgență la spital, unde a murit ulterior, a transmis procurorului statului, Carlos Torres Piña.

De asemenea, un membru al consiliului local și un bodyguard au fost răniți în atac.

Atacul a fost comis de un bărbat neidentificat, care a tras 7 focuri, a spus jurnaliștilor secretarul federal pentru securitate, Omar García Harfuch.

Tot el a mai spus că arma utilizată a fost legată de două confruntări armate între grupuri criminale rivale care acționează în regiune.

„Nu este exclusă nicio ipoteză în ancheta menită să clarifice acest act laș care a curmat viața primarului”, a adăugat García Harfuch.

Michoacán este unul dintre cele mai violente state din Mexic.

În cursul zilei de duminică, 2 noiembrie, sute de locuitori din Uruapan au ieșit pe străzile orașului pentru a însoți cortegiul funerar. Oamenii au scandat „Dreptate, dreptate. Jos Morena”, o referire la partidul de guvernământ al președintei Mexicului, Claudia Sheinbaum.

În ultimele luni, Rodríguez îi ceruse public, pe rețelele de socializare, ajutorul președintei Sheinbaum pentru a face față cartelurilor și grupărilor criminale. Primarul l-a acuzat pe guvernatorul pro-guvernamental al statului Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, și poliția statală de corupție.

Carlos Alberto Manzo Rodríguez se afla sub protecție din decembrie 2024, la trei luni după ce a obținut funcția. Măsurile de securitate fuseseră întărite în mai, cu sprijinul poliției municipale și al 14 ofițeri ai Gărzii Naționale, a mai spus García Harfuch, dar fără a specifica motivul exact al deciziei.

Fiind supranumit de unii „Bukele mexican” (cu referire la politicile dure de securitate ale președintelui statului El Salvador, Nayib Bukele), Manzo Rodríguez a devenit primarul orașului Uruapan după ce a câștigat alegerile de la jumătatea mandatului cu o mișcare independentă.

