Fostul primar al Rio de Janeiro, Cesar Maia (PSD), a atras atenția miercuri, 5 iunie, după ce a fost surprins stând aparent pe o toaletă în timpul unei ședințe online a Consiliului orașului Rio de Janeiro, din care face acum parte ca și consilier.

Deși imaginea a durat câteva secunde, poziția fostului primar a fost observată de către colegi, care l-au rugat să-și închidă camera.

Cesar Maia, un politician emblematic pentru Rio de Janeiro, este în prezent la al treilea mandat de consilier. El a fost primar al orașului timp de 12 ani, câștigând alegerile municipale în 1992, 2000 și 2004, devenind astfel primarul cu cea mai lungă perioadă de mandat din istoria orașului.

Former Rio de Janeiro mayor Cesar Maia accidentally participated in a video meeting of the city council while literally sitting on the toilet. pic.twitter.com/8tJgh11m8m