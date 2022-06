Decizia judecătorilor în cazul primarului prahovean care a bătut un polițist: ”Mi-a dat un şut în fund şi un pumn în cap”

Primarul comunei prahovene Podenii Noi, Mihai Alionte, a fost condamnat definitiv joi, 30 iunie, la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei şi la 60 de zile de muncă în folosul comunităţii după ce a bătut un polițist local.

Decizia a fost luată de magistrații Curţii de Apel Ploieşti.

Alionte a fost trimis în judecată pentru purtare abuzivă, după ce a bătut un poliţist local, victima având nevoie de îngrijiri medicale.

Curtea de Apel Ploieşti a menţinut condamnarea de un an închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani dată de Judecătoria Ploieşti.

În schimb, magistraţii instanţei superioare au majorat pedeapsa de 40 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Școlii de coordonare Podenii Noi stabilită de instanţa de fond, Curtea de Apel stabilind o pedeapsă de muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile în cadrul Bisericii din Podenii Noi sau în cadrul Şcolii de coordonare Podenii Noi.

În plus, edilul trebuie să plătească 2.000 de lei daune morale celui pe care l-a bătut şi 532 de lei Serviciului de Ambulanţă Prahova, care a acordat îngrijiri medicale victimei.

După condamnarea primită la instanţa de fond, în decembrie anul trecut, Mihai Alionte nega că ar fi fost vorba despre o condamnare.

„E greşit înţeles sau uitaţi-vă mai bine, interesaţi-vă mai bine, da? (...) E anulare, uitaţi-vă bine că e anulare, prin anulare se încheie tot, da?”, declara primarul, la acel moment, pentru News.ro.

Declarația polițistului

Ads

Incidenul a avut loc în 2019, chiar în biroul ediulului.

”M-am prezentat la serviciu ca orice om normal care-şi vede de treaba lui. Am intrat la registratură unde doamna secretară a comunei Podenii Noi n-a vrut să-mi pună la dispoziţie condica de prezenţă, susţinând că eu n-am de ce să vin la serviciu pentru că nu am semnat normele de protecţia muncii şi nu am făcut instructajul. M-am dus apoi la domnul primar în birou să-i spun că încerc să dau de condica de prezenţă ca să pot semna în ea. Aveam şi o cameră video ca să am şi eu confirmare că se refuză să mi se pună la dispoziţie condica de prezneţă, moment în care s-a ridicat de la birou, a venit spre mine, mi-a dat un şut în fund şi un pumn în cap, m-a îmbrâncit şi m-a dat afară din Primărie, spunând că e primăria lui”, a declarat la câteva zile după incident, pentru Adevărul, polițistul local în cadrul primăriei.

Potrivit acestuia, între el şi primarul comunei exista un conflict mai vechi generat de refuzul agentului de a semna mai multe documente puse la dispoziţie de edil.

Ads