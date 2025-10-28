Un primar PSD a fost reținut după ce ar fi lovit doi copii. Se cere demisia sa de urgență

Primarul comunei ieşene Grozeşti, George Cristea Foto: Facebook/George Cristea

Primarul comunei ieşene Grozeşti, George Cristea, a fost reţinut marţi, 28 octombrie, de poliţişti, el fiind acuzat că ar fi lovit doi copii.

Filiala ieşeană a PNL Iaşi a cerut excluderea primarului din PSD, dar şi demisia acestuia din funcţia de edil al localităţii.

Şeful PNL Iaşi, Alexandru Muraru, a cerut implicarea liderului PSD Sorin Grindeanu în acest caz, solicitându-i să ia „măsuri imediate” şi să demonstreze că partidul pe care îl conduce la nivel naţional „nu tolerează asemenea acte de violenţă şi indivizi cu grave probleme penale”.

Cei doi copii au 14 şi respectiv 15 ani, ei susţinând că intenţionau să intre duminică în clădirea primăriei din Grozeşti, în căutarea unei toalete.

”La data de 28 octombrie, poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 5 Poliţie Rurală Răducăneni au reţinut pentru 24 de ore, un bărbat, de 51 de ani, bănuit de comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

Din investigaţiile efectuate a rezultat că la data de 26 octombrie 2025, acesta ar fi agresat fizic doi minori de 14, respectiv 15 ani, în timp ce se aflau pe drumul public din comuna Grozeşti, ca urmare a unui conflict cu privire la accesul acestora în curtea unităţii administrativ-teritoriale, din comună”, au precizat reprezentanţii Poliţiei judeţului Iaşi.

Bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni.

Filiala ieşeană a PNL Iaşi a cerut excluderea primarului George Cristea din PSD, dar şi demisia acestuia din funcţia de edil al localităţii.

„Este şocant şi inacceptabil”

”Considerăm că un astfel de comportament barbar, de bătăuş, este incompatibil nu doar cu statutul de ales local, ci cu orice funcţie de autoritate publică. Faptul că doi copii, care au dorit să folosească o toaletă, au fost supuşi unor acte de violenţă (palme, şuturi şi păruit) de către cel care ar trebui să fie un model pentru comunitate, este şocant şi inacceptabil”, a declarat Alexandru Muraru, preşedinte PNL Iaşi.

Şeful PNL Iaşi a cerut implicarea liderului PSD Sorin Grindeanu în acest caz.

”Îi cer public lui Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, să ia măsuri imediate şi să demonstreze că partidul pe care îl conduce la nivel naţional nu tolerează asemenea acte de violenţă şi indivizi cu grave probleme penale.

Solicităm excluderea imediată a lui George Cristea din PSD şi retragerea totală a sprijinului politic, concomitent cu solicitarea fermă a demisiei acestuia din funcţia de primar al comunei Grozeşti.

România şi judeţul Iaşi nu au nevoie de primari bătăuşi de copii, care fug de Poliţie şi sfidează legea”, a mai declarat Alexandru Muraru, liderul PNL Iaşi.

