Povestea primarului independent care a trecut la PSD: „Aici am găsit cu adevărat sprijin”

Primarul ales independent din Făgăraș Gheorghe Sucaciu s-a înscris în filiala PSD din Brașov. Alături de acesta s-a alăturat și Mihai Costel, fostul viceprimar al Brașovului.

Conform brașov.net, Gheorghe Sucaciu a câștigat primul mandat la primăria Făgăraș în 2016, ca independent. În 2020 candidează din nou, tot apolitic și este reales la fruntea primăriei, însă doi ani mai târziu Sucaciu se anunță că se alătură PSD-ului, unde, susține acesta „am găsit cu adevărat sprijin”.

„La PSD am găsit cu adevărat sprijin. Prin susținerea acordată de domnul președinte Marcel Ciolacu și de domnul Marius Dunca, Strategia de dezvoltare durabilă a Microregiunii Țara Făgărașului țintește o alocare de peste 600 de milioane de euro. Vreau să fac politică în folosul cetățenilor și vreau să construiesc. Consider că alături de echipa PSD Brașov pot duce la îndeplinire cât mai multe proiecte în folosul locuitorilor din municipiul Făgăraș, dar și din județului Brașov”, a declarat Gheorghe Sucaciu, pentur sursa citată.

Celălalt transfer la PSD Brașov este al fostului președinte PMP Brașov, Mihai Costel, care a fsot și viceprimar al județului. Înainte să facă parte din executivul primăriei, Costel a fost consilier local timp de două mandate.

„De ce alt partid? De ce PSD? M-am pus întotdeauna în slujba comunităţii, cu pasiune şi dedicare. Am demonstrat că sunt un om politic implicat şi capabil, am arătat ce pot şi ce vreau să fac pentru Braşov şi braşoveni, atât din postura de viceprimar sau consilier local, cât şi cea de simplu cetăţean. Am pornit multe proiecte în perioada când am lucrat în administraţie şi nu vreau să mă opresc aici. Până acum, am avut experienţa partidelor mai mari sau mici, însă pentru a demonstra ce pot face în slujba comunităţii, am nevoie de o susţinere bună şi de stabilitate”, a declarat Mihai Costel.