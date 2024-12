Primarul municipiului Târgu Mureș, reținut pentru abuz în serviciu. Edilul urmează să fie prezentat în fața unei instanțe, care va decide dacă va fi arestat

Primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru 24 de ore, fiind acuzat de patru infracțiuni de abuz în serviciu. Mâine, edilul urmează să fie prezentat în fața unei instanțe, care va decide dacă va fi arestat, plasat sub control judiciar sau eliberat.

Potrivit anchetatorilor, acuzațiile privesc decizii administrative care ar fi generat un prejudiciu estimat la 225.000 de lei, conform Antena 3 CNN.

Aceste sume reprezintă salarii acordate ilegal în urma unor angajări controversate în cadrul administrației publice locale. Printre faptele investigate se numără: transferul ilegal al unei persoane de la Primăria Sângeorgiu de Mureș pe poziția de director al Direcției pentru Asistență Socială din Târgu Mureș, în condițiile în care persoana respectivă nu era funcționar public;transferul secretarului comunei Livezeni pe o funcție de consilier juridic, fără respectarea procedurilor legale și fără informarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; angajarea a patru consilieri personali, depășind numărul maxim de posturi prevăzute în organigramă.

Într-o postare publicată pe Facebook, Soós Zoltán și-a exprimat poziția față de acuzații.

„Știam din 2020 că mandatul de primar nu va fi unul ușor. Însă, mi-am asumat acest lucru, atunci când am depus jurământul și am decis să vă reprezint cu cinste. Presiunile și jocurile politice sunt la ordinea zilei și, pentru că am promis mereu transparență, vă comunic faptul că în cursul zilei de 30 mai, procurorii Direcției Naționale Anticorupție din cadrul Serviciului Teritorial Târgu Mureș mi-au adus la cunoștință faptul că sunt cercetat într-un dosar cu privire la statutul oficial al unor angajați din cadrul Primăriei Târgu Mureș. Față de cele ce mi s-au adus la cunoștință, manifest cooperare, transparență și sunt convins că instituțiile statului își vor îndeplini mod onest atribuțiile de serviciu, fără a se lăsa conduse de intrigi politice sau de altă natură.”

Reprezentanții UDMR au confirmat că primarul, în vârstă de 50 de ani, se află în arest preventiv pentru 24 de ore și va fi judecat în cursul zilei de mâine. Soós Zoltán, aflat la al doilea mandat, a fost anterior directorul Muzeului Județean Mureș.

