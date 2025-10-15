Primarul cu castel în Franța a scăpat de arestul la domiciliu. Decizia instanței nu este definitivă

Vlad Oprea, primarul staţiunii Sinaia, acuzat a încălcat interdicţiile pe care le avea în cadrul controlului judiciar impus de procurorii DNA, scapă de arestul la domiciliu în data de 17 octombrie, decizia instanţei nefiind definitivă.

"În dosarul 35084/3/2025 s-a constatat nulitatea absolută a propunerii de prelungire a arestării la domiciliu, formulată de DNA în dosarul penal 384/2/P/2023, privitor la inculpatul O. V. G. S-a constatat că măsura arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul O.V.G. va înceta de drept conform art. 241 alin.1 lit. a din Codul de procedură penală, la expirarea termenului stabilit de judecătorul de drepturi şi libertăţi prin încheierea din 12.09.2025, în dosarul cu nr.31081/3/2025 al Tribunalului Bucureşti, respectiv data de 17 octombrie 2025, inclusiv. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare", este decizia pronunţată de Tribunalul Bucureşti.

Primarul Vlad Oprea a fost plasat în luna ianuarie sub control judiciar, într-un dosar în care este cercetat pentru corupţie, având mai multe interdicţii, printre care pe cea de a exercita funcţia de primar şi de a lua legătura cu martorii din dosar, atât direct, cât şi indirect.

Ulterior, edilul a fost arestat preventiv în luna mai, fiind acuzat că a încălcat interdicţiile pe care le avea în cadrul controlului judiciar.

Procurorii susţin că, pe 4 martie şi 13 martie 2025, Vlad Oprea s-a întâlnit, în camera tehnică a unui hotel din Sinaia, cu viceprimarul oraşului, care exercita atribuţiile de primar.

Ads

Întâlnirile şi discuţiile dintre cei doi au fost înregistrate de anchetatori.

"În concret, în perioada martie - aprilie, inculpatul Oprea Vlad Gheorghe, deşi se afla sub măsura controlului judiciar pe cauţiune şi avea interdicţia de a exercita funcţia de primar al oraşului Sinaia, în fapt, ar fi exercitat atribuţiile de primar, dând dispoziţii directe viceprimarului oraşului Sinaia în ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor referitoare la relaţia cu Consiliul Local (discuţii cu privire la măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea acestora, propunerile de hotărâre ce ar trebui aprobate sau respinse, pregătirea acestora etc.); exercitarea atribuţiilor referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale Sinaia (modalitatea în care să se supună dezbaterii în Consiliul Local Sinaia bugetul local) şi exercitarea de atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local (gestionarea de către Primăria Sinaia a relaţiei contractuale cu societatea de apă canal în ceea ce priveşte majorarea tarifelor, gestionarea de către Primăria Sinaia a unor terenuri aparţinând primăriei, suspendarea raporturilor de muncă a două angajate, scoaterea la concurs a unor posturi din aparatul administrativ al Primăriei Sinaia etc.)", explică DNA, într-un comunicat de presă.

Ads

Vlad Oprea este urmărit penal de DNA pentru luare de mită în formă continuată, efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale, trafic de influenţă în formă continuată şi fals în declaraţiile de avere, în formă continuată.

De asemenea, edilul este urmărit penal pentru abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, folosirea influenţei ori autorităţii de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, spălarea banilor şi executarea fără autorizaţie legală ori cu nerespectarea prevederilor autorizaţiilor emise a lucrărilor de construire sau de desfiinţare a unor imobile situate în oraşul Sinaia.

Ads