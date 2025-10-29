Primarul din Iași acuzat că ar fi lovit doi copii, pus sub control judiciar

Autor: Andreea Deaconescu
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 11:54
Primarul din Iași acuzat că ar fi lovit doi copii, pus sub control judiciar
Primarul localităţii ieşene Grozeşti, George Cristea, acuzat că a bătut doi copii, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Decizia a fost luată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni, după ce iniţial poliţiştii au dispus reţinerea edilului pentru 24 de ore.

George Cristea a fost reclamat la Poliţie după ce ar fi lovit doi copii, de 14, respectiv 15 ani. Aceştia au susţinut că intenţionau să intre în clădirea primăriei din Grozeşti, în căutarea unei toalete.

Filiala ieşeană a PNL a cerut excluderea primarului George Cristea din PSD, dar şi demisia acestuia din funcţia de edil al localităţii.

”Considerăm că un astfel de comportament barbar, de bătăuş, este incompatibil nu doar cu statutul de ales local, ci cu orice funcţie de autoritate publică. Faptul că doi copii, care au dorit să folosească o toaletă, au fost supuşi unor acte de violenţă (palme, şuturi şi păruit) de către cel care ar trebui să fie un model pentru comunitate, este şocant şi inacceptabil”, a declarat Alexandru Muraru, preşedinte PNL Iaşi.

Şeful PNL Iaşi a cerut implicarea liderului PSD Sorin Grindeanu în acest caz.

În replică, PSD Iaşi a transmis că nu există justificare pentru agresiunea fizică și că, dacă faptele sunt confirmate, vinovatul trebuie să răspundă.

Pe de altă parte, social-democraţii ieşeni îl acuză pe preşedintele PNL Iaşi că este „vocal” când vorbeşte despre alţii, dar „când vine vorba de curtea proprie devine tăcut”.

