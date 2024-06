Opinie: Un primar cu șapte mandate și cetățeanul turmentat

.com

Campania electorală desfășurată în satele și comunele din mediul rural nu a fost aproape deloc mediatizată, deși în cele 13.285 de sate trăiește aproape jumătate din populația României (46%).

Am făcut un popas jurnalistic în ultimele zile de campanie electorală pentru alegerile locale și europarlamentare în comuna Dâmbovicioara din județul Argeș, situată pe culoarul turistic Rucăr-Bran. Populația ajunge să fie tot mai îmbătrânită pe măsură ce tinerii migrează fie la Câmpulung-Muscel, din județul Argeș, fie la Cristian sau Râșnov, din județul Brașov. Aici oamenii se ocupă exclusiv cu zootehnia, dar adevăratul potențial al zonei este turismul.

Principalele puncte de atracție sunt peștera și cheile Dâmbovicioarei. Lipsește însă infrastructura la nivel de stațiune turistică modernă, nu există canalizare, locuri amenajate pentru popasuri de-a lungului pârâului care însoțește blocurile de stâncă ale defileului, nu există marcaj pentru traseele care urcă în munții Piatra Craiului.

Iancu Poponeci, 92 de ani: „Un primar nu ar trebui să aibă mai mult de două mandate“

Dumitru Secăreanu, Mitică, cum îi spun oamenii, e primarul comunei Dâmbovicioara de 28 de ani. Are în portofoliu șapte mandate și luptă din răsputeri să și-l adjudece și pe-al optulea. E unul dintre cei mai longevivi primari la nivel național, păstorind, mai exact domnind peste cea mai mică comună din județ, care are doar 815 locuitori conform recensământului din 2022. Față de statistica din 2011, populația comunei s-a împuținat cu peste o sută de trăitori în cele trei sate: Podul Dîmboviței, cel mai populat, fieful lui Mitică Secăreanu, Dâmbovicioara și Ciocanu. Pe de o parte, cum spuneam, mulți tineri au migrat la oraș, iar pe de altă parte moartea a secerat în ultimii ani mai mult decât a izbândit nașterea.

Ads

Un primar bogat între cei bogați

Această zonă montană, unde satul Ciocanu e situat la o altitudine de 1223 de metri, declarată stațiune de interes național, are un potențial turistic dintre cele mai însemnate din țară. Dar nici baronii longevivi din administrația centrală a județului Argeș, cap de listă fiind Constantin Nicolescu, condamnat pentru deturnarea de fonduri europene, nici primarul Secăreanu nu au avut nici în clin nici în mânecă cu ceea ce înseamnă turismul modern.

Potrivit ultimelor declarații de avere și interese, Mitică Secăreanu e în top zece al celor mai bogați primari din zona Muscelului. Are multe hectare de fâneață, hectare de pădure, două case, fiecare de peste 100 de metri pătrați. Din pură coincidență, desigur, majoritatea bunurilor mobile și imobile au fost moștenite în mandatele care au urmat primului portofoliu, de acomodare, cu meseria de primar. Indemnizația lui Secăreanu din ultimii ani a bătut orice record al edililor din zona Muscelului, apropiindu-se de 2.000 de euro pe lună. „Simbria primarului e doar banul de buzunar. Cloșca cu puii de aur e la firmele pe care le-a trecut pe numele lui fii-su“, mi-a spus un țăran în vârstă din satul Ciocanu.

Ads

„Feseneu᾿ l-a făcut om pe Mitică“

Unii localnici încă se întreabă cum de a ajuns Dumitru Secăreanu primar în 1996, de la ospătarul care servea la mesele turiștilor de la cabana Brusturet bere și mici cu muștar, cu două scobitori și două felii de franzelă în binecunoscutele cartoane de pe vremurile comuniste. Tot discutând cu oameni în vârstă din comună, am avut surpriza, recunosc, plăcută, să aud răspunsuri de genul „Feseneu᾿, domnule, feseneu᾿ l-a făcut om pe Mitică. Ăștia sînt cum îs corbii, hulpavi și fără nici un rost în viață, și mai sînt și fără o țîră de carte“.

Clădiri lăsate în paragină de zeci de ani

L-am întrebat pe primarul Secăreanu ce a făcut pentru comună în 28 de ani. A dat din stânga-n dreapta, părând că nu știa nici el ce a făcut pentru oamenii din cele trei sate în aproape trei decenii cât a păstorit comuna.

Fostul sediu al primăriei din Dâmbovicioara a fost lăsat în paragină, după ce primăria s-a mutat la Podul Dâmboviței.

Clădirea e veche, de prin 1920, dar merită să fie renovată și transformată în muzeu sau în cămin cultural, așa cum mi-a spus contracandidatul independent al primarului, Marian Vicențiu Avram, actualmente secretarul primăriei.

Ads

L-am întrebat pe edilul-șapte mandate ce are de gând să facă cu cele două școli în paragină din Dâmboviciora și cu cele două din Ciocanu, în care sapă din ce în ce mai adânc mucegaiul și ciuperca lemnului. Nu am primit nici un răspuns. În schimb, candidatul independent susținut de PNL, Marian Avram, mi-a spus că are în programul electoral și reabilitarea fostelor școli în vederea transformării acestora în centre de cazare pentru turiști, care vor plăti mult mai puțin decât la o pensiune unde prețurile sunt destul de piperate. În felul acesta, vor intra în vistieria primăriei fonduri deloc neglijabile.

Un process cu final anunțat și o cercetare penală în curs

Cea mai mare haiducie pe care a făcut-o primarul Secăreanu privește aplicarea Legii nr. 1/2000 privind retrocedarea pădurilor foștilor proptietari. Legea spune clar că retrocedarea terenurilor forestiere, în limita a 10 hectare, se face pe vechile amplasamente. Ca președinte al comisei pentru aplicarea legii, a folosit clientelismul și nepotismul din plin. Încă și acum, după 14 ani, mulți săteni din cele trei așezări îl acuză pe Secăreanu că a aplicat legea discriminatoriu, atribuind pădurile bune, ajunse la maturitate ale foștilor proprietari unor clienți de casă ai primarului.

Ads

Dumitru Secăreanu împreună cu alți 40 de primari ai comunelor din Argeș, sub oblăduirea baronului piteștean Constantin Nicolescu, a trecut prin opt ani de procese în celebrul dosar de consultanță, în care procurorii au stabilit o fraudă de aproape un milliard de lei. Anul trecut, după șapte ani de procese, toți inculpații au fost achitați de ÎCCJ.

Acum, primarul Dâmbovicioarei e cercetat penal de ÎPJ Argeș sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung-Muscel pentru infracțiunea de folosire a funcției în vederea favorizării unor persoane pentru atribuirea unor contracte cu primăria.

De la Regele Mihai la Mitică Secăreanu

Actualul primar are oamenii lui care umblă din casă-n casă pentru a-i convinge să-l mai voteze și a opta oară. Îi numără cu abacul, dar se pare că nu-i mai prea ies la socoteală. Contracandidatul său, Marian Vicențiu Avram, are un program electoral limpede, fără populisme care să turmenteze alegătorii. Dacă va câștiga alegerile, ar putea recupera o mare parte din pierderea de vreme a actualului primar în cei 28 de ani de domnie peste locuitorii unei zone turistice cum puține sunt în România.

Ads

La alegerile din 2020, secretarul Avram, care a candidat tot ca independent, a pierdut scaunul de primar la o diferență de doar 18 voturi față de actualul prmar. Între timp, chiar și oameni din fieful lui Secăreanu din Podul Dâmboviței l-au lăsat din brațe, martori fiind la haiduciile edilului.

Am plecat din satul Ciocanu cu un gust amar la gândul că locuitorii unui cătun în care mai trăiesc doar vreo 60 de oameni adulți merg aproape toți pe mâna primarului Secăreanu, fără să se gândească dacă nu cumva după 28 de ani de primărit longevivul Mitică învârte comuna pe degete.

Gândul amar m-a urmărit mai ales pentru că cei vreo 15 bătrâni, unii trecuți de 90 de ani, merg pe mâna PSD-ului, deși au trăit, chiar copii fiind, guvernările țărăniste și liberale, și mai presus de asta au prins monarhia și pe Regele Mihai.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.