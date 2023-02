Primarul care stă pe funcție de 33 de ani. Și-a petrecut jumătate din viață la primărie

Primarul unei comune din județul Alba a împlinit 33 de ani în funcție. A fost desemnat primar la 1 februarie 1990, apoi, din 1992, a câștigat toate alegerile locale.

Ioan Iancu Popa conduce Primăria comunei Sântimbru de la vârsta de 33 de ani. În 1 februarie 1990 a fost desemnat primar de consiliul local.

Acesta și-a petrecut jumătate de viață ca primar al localității. Cele mai recente alegeri, organizate în 2020, au fost câștigate de Popa cu 58,37% din voturi.

„Drumul către adevărata libertate a cetățeanului l-am pornit atunci cu retrocedarea terenurilor agricole – ”împărțitul pământului” cum se spunea. Foarte multă muncă, muncă cu care nu m-am mai întâlnit – dar am învățat din mers, am urmat și respectat la virgulă legea și ne-am descurcat. Am fost fruntașii județului atunci și fruntași am fost și ăn 2020 când am fost prima comună din județ cu întăbularea în întregime și gratuită pentru comună”, povestește edilul, referindu-se la primul mandat de primar.

Primarul comunei Sântimbru în prezent

Iancu Popa mărturisește că după părerea lui secretul care i-a adus 33 de ani la cârma comunei este să fii primar pentru toată lumea.

„Știu că sună banal – dar cel mai important este să înțelegi că ești primarul tuturor – că ești om pentru fiecare om din comună – indiferent dacă te-au votat sau nu, indiferent de culoarea politică. Oamenii te-au ales și asta înseamnă că și-au pus încrederea în tine așa încât să-i înțelegi și să le înțelegi nevoile. Și trebuie să faci asta atât la nivel individual, cât și de comunitate”, a completat primarul.

Iancu Popa are 65 de ani și vrea să candideze pentru un nou mandat de primar în 2024.

