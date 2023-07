Căsătorie din interes: Cu cine s-a însurat un primar din Mexic pentru ”belșugul și prosperitatea localnicilor” VIDEO

Primarul din localitatea mexicană San Pedro Huamelula s-a căsătorit cu o femelă de crocodil, pe nume Alicia Adriana, de dragul bogăției și prosperității locuitorilori.

Ieri, 2 iulie, presa occidentală a relatat că primarul a îndeplinit un ritual străvechi pentru ca cetățenii orașului să trăiască din belșug și prosperitate.

Alicia, în vârstă de 7 ani, a fost legată special înainte de ritualul nunții pentru ca nu doar primarul, ci și toți cei veniți la nuntă să nu aibă de suferit, informează France24.

Căsătoria fără iubire este imposibilă, a spus primarul. În același timp, el și-a numit mireasa, iar acum soția, „prințesă”.

Acest ritual străvechi datează din perioada anterioară invaziei spaniole. Scopul principal al ritualului este de a cere naturii prosperitate și abundență. Mexicanii sunt siguri că crocodilul este o zeitate care reprezintă natura.

Înainte de ceremonia de nuntă, crocodilul a fost îmbrăcat într-o rochie verde și dus din casă în casă. Apoi reptila a fost adusă la primăria locală, unde a avut loc ceremonia de căsătorie.

Ca de obicei, orice ceremonie de căsătorie se încheia cu un sărut tradițional. Primarul Victor Hugo Sosa a spus că cele două culturi au fost unite în acest fel.

The mayor of Mexico's San Pedro Huamelula tied the knot with a crocodile. Locals danced to mark the ritual, which is believed to bring a good harvest pic.twitter.com/LPd8iITrC5