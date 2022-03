UPDATE Primarul din Skadovsk a fost eliberat de ruși, la scurt timp după răpire VIDEO

Încă un primar ucrainean a fost răpit de către forţe ruse, denunţă miercuri, 16 miercuri, într-un mesaj postat pe Twitter ministrul ucrainean Dmitro Kuleba, relatează AFP.

UPDATE Primarul Skadovskului, Oleksandr Yakovlev, a apărut într-o îregistrare video în care declară că a fost eliberat de ruși. De asemenea, altor persoane li s-a promis că vor fi eliberate.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Încă un primar ucrainean a fost răpit de către forţe ruse, denunţă miercuri, 16 miercuri, într-un mesaj postat pe Twitter ministrul ucrainean Dmitro Kuleba, relatează AFP.

Este vorba despre Oleksandr Iakovlev, primarul din Skadovsk, un oraş situat pe malul Mării Negre, cu 18.000 de locuitori.

Viceprimarul Iurii Paliuh a fost, de asemenea răpit de către ruşi, anunţă Kuleba.

Kuleba denunţă aceste răpiri ale unor lideri locali aleşi democratic.

Russian invaders continue to abduct democratically elected local leaders in Ukraine. Mayor of Skadovsk Oleksandr Yakovlyev and his deputy Yurii Palyukh abducted today. States & international organizations must demand Russia to immediately release all abducted Ukrainian officials! pic.twitter.com/bmaAuurx9h