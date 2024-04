Primar agresiv cu o mamă care îi reproșează că la grădiniță copiii se spală la găleată: “Ce ați fi vrut, să o iau în brațe, să o pup?” VIDEO

O filmare cu scandalul dintre un primar din Timiș și mama unui copil, care îi reproșează că nu există apă la grădinița din sat, a fost postată pe rețelele de socializare, zilele trecute. Primarul din Bârna, Dumitru Pecora, vorbește foarte urât cu mama, care la rândul ei este destul de agitată.

Pe filmare se vede chiar cum o îmbrâncește pe aceasta și vrea să o scoată cu forța din sediul primăriei.

Tânăra care a realizat filmarea spune că s-a dus cu telefonul deschis să vorbească cu primarul, pentru că a mai avut incidente de acest gen și în alte situații.

„Nu am avut apă în grădinița copilului din satul Pogănești, care aparține de comuna Bârna. În sat nu există apă curentă deloc. Ei s-au lăudat pe la televizor, au făcut reportaje despre cum noi avem acolo un foraj de apă minerală. De trei ani și rețeaua de apă minerală s-a stricat, pompa de foraj nu mai merge. Cert este că nu avem apă de niciun fel în sat. Cine are fântână, are apă. Cine nu are fântână, nu are apă. La grădiniță a fost făcut un foraj, dar și pompa aceea s-a stricat de mai multe ori. Până acum am tot sesizat problemele, de fiecare dată cu scandal, pentru că altfel nu se rezolvă. Acum, când am sesizat problema, ni s-a răspuns că poate se va rezolva până la Paști”, spune Patricia Severa.

Educatoarea, certată de primar

Ads

Femeia susține că a fost nemulțumită de răspunsul primit și i-a cerut primarului să vină la grădiniță să explice părinților de ce nu este apă. Primarul s-a dus la grădiniță, dar nu să îi aștepte pe părinți, ci să o certe pe educatoare.

„Și de atunci s-a iscat un scandal cum că ne-a influențat doamna educatoare. Doamna educatoare nu ne-a spus nimic. Eu mi-am dus copilul la grădiniță și am văzut gălețile cu apă și am întrebat care-i problema cu gălețile”, povestește tânăra.

Am încercat să discutăm și cu educatoarea, însă aceasta doar ne-a confirmat că a existat o situație legată de lipsa apei, însă a refuzat să comenteze mai mult.

Când a aflat de la educatoare că a făcut scandal, femeia l-a sunat pe primar, însă acesta i-a închis telefonul și atunci a decis să meargă peste el, la primărie.

„M-am dus la primărie și, noroc că am avut inspirația să pornesc telefonul, pentru că el oricum vorbește așa cu toată lumea și nu este prima dată. Eu mai am o înregistrare cu el de acum vreo 2 ani, când tot așa, îmi spune du-te în aia mea”, afirmă Patricia Severa.

Ads

Primarul acuză că este un scandal politic

Primarul Dumitru Pecora, aflat la cel de-al cincilea mandat, spune că tot scandalul este unul politic, pentru că femeia ar fi pe listele unui partid, iar el candidează din nou. Despre situația de la grădiniță, susține că a fost temporară, dar s-a rezolvat deja.

„Vinerea trecută s-a ars pompa de la foraj, m-a sunat directorul de la școală. Eu am sunat la firma care face mentenanța. Nu mai putea să o repare, că în luna octombrie au mai reparat-o și au spus că nu mai prezintă garanție. Am solicitat să comande alta nouă. Nu puteau să comande decât luni. Pompa trebuia adusă din Polonia și au promis băieții că o aduc în trei zile. Nu au adus-o în trei zile, dar în patru au adus-o. Joi dimineață au adus pompa și au venit și au montat-o. Dar și în timpul când a fost pompa defectă, femeia de serviciu a adus apă pentru spălat pe mâini, la copii, la găleată, iar pentru băut fiecare copil și-a adus de acasă”, susține Pecora.

Ads

Despre comportamentul său față de femeie și despre faptul că ar fi lovit-o, primarul are propria părere.

„Dar dumneavoastră știți ce s-a întâmplat acolo? Pe filmare este doar ceea ce i-a convenit. A venit dimineață la primărie, în spate. Eu, de dimineață, de regulă, discut cu tot personalul despre problemele din ziua anterioară și ce facem în ziua respectivă. Era tot personalul acolo și a făcut un circ... Păi, vă dați seama, ce ați fi vrut, să o iau în brațe, să o pup, ce să fac, din moment ce a vorbit așa cu noi? Foarte vulgar”, declară primarul comunei Bârna.

Femeia care s-a certat cu primarul spune că a contactat deja un avocat și îl va da în judecată, pentru felul în care s-a comportat. Pe de altă parte, amenință că va sesiza și DSP Timiș, dacă se va mai întâmpla să fie puși copiii să se spele la găleată.