Primarul pus de ruși în orașul ucrainean Enerhodar, rănit grav într-o explozie FOTO

Andrei Şevciuk, numit primar al Enerhodarului după ce ruşii au ocupat oraşul, a fost rănit, duminică, într-o explozie, informează Reuters.

Presa din Rusia scrie că Şevciuk este la terapie intensivă.

Dmitro Orlov, pe care Ucraina îl recunoaşte ca adevăratul primar al oraşului, a precizat, într-un mesaj pe Telegram, că Şevciuk a fost rănit. “Avem confirmarea informaţiei că în explozie autoproclamatul şef al administraţiei poporului, Şevciuk, şi gărzile sale de corp au fost răniţi”.

💥In Enerhodar in the morning unknown people blew up the entrance door, where the so-called "head of administration" Andriy Shevchyk, a protégé of the occupiers, was at that time, he was wounded. pic.twitter.com/iPgpFULIwi