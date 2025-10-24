Primarul orașului Bologna a fost la București pentru întâlniri politice și meciul FCSB – Bologna

Matteo Lepore, primarul orașului Bologna, a făcut o vizită la București în cadrul căreia a avut întâlniri politice, dar a fost și în tribune la partida FCSB-Bologna, scor 1-2, din etapa a treia a Ligii Europa.

Edilul celui de-al șaptea oraș al Italiei, cu aproape 400.000 de locuitori, a ajuns în Capitală cu sprijinul Consulului General al României la Bologna, Laura Nasta, și s-a întâlnit cu președintele Senatului României, Mircea Abrudean, la Palatul Parlamentului, și cu primarul general al Primăriei București, Sebastian Bujduveanu.

Conform informațiilor oferite de Consulul General al României, tema centrală a discuțiilor a fost situația comunității românești din regiunea Emilia-Romagna și din zonele aflate în competența Consulatului General al României la Bologna, una este dintre cele mai numeroase și mai active comunități românești din Italia.

Au fost abordate aspecte legate de integrarea socio-economică, accesul la educație, cooperarea în domeniul formării profesionale, precum și modalități concrete de consolidare a parteneriatelor culturale și economice dintre autoritățile italiene și cele române.

Principalul obiectiv al vizitei a fost inițierea unui dialog direct și constructiv între autoritățile regionale italiene și cele locale și centrale din România, în vederea dezvoltării unor proiecte comune care să răspundă nevoilor comunității românești și să consolideze relațiile bilaterale dintre cele două țări.

“Mulțumesc Guvernului României pentru această invitație prin intermediul consulului general Laura Nasta. Este o onoare și o plăcere pentru mine să mă întâlnesc direct cu reprezentanții instituțiilor românești din țara lor împreună cu primarul Bucureștiului. Există multe valori și povești care ne leagă. De fapt, comunitatea românească din Bologna este de departe cea mai mare naționalitate rezidentă, cu peste 10 mii de oameni care trăiesc și lucrează în orașul nostrum”, a afirmat primarul Bolognei în presa italiană.

