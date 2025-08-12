Ziare.com Fara Filtru: Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!

Vlad Voiculescu cere lege pentru revenirea la votul în două tururi pentru primari: ”Așa ne putem asigura că Bucureștiul nu ajunge pe mâna vreunui extremist”

Autor: Silvia Salcie
Marti, 12 August 2025, ora 19:26
247 citiri
Vlad Voiculescu cere lege pentru revenirea la votul în două tururi pentru primari: ”Așa ne putem asigura că Bucureștiul nu ajunge pe mâna vreunui extremist”
Vlad Voiculescu (USR) FOTO: HEPTA

Vlad Voiculescu, președintele USR București și fost ministru al Sănătății, susține că ”toate partidele care vor cu adevărat să reformeze Bucureștiul trebuie să se unească în jurul unui singur candidat”.

Fostul ministru al Sănătății consideră, într-o postare pe Facebook, că Bucureștiul ”are nevoie de unitate, nu de experimente”.

În opinia acestuia, ”Cea mai corectă și democratică cale este revenirea la votul în două tururi pentru primari”, dar și modalitatea prin care forțele democratice se asigură că Bucureștiul ”nu ajunge pe mâna vreunui extremist”.

”Toate partidele care vor cu adevărat să reformeze Bucureștiul trebuie să se unească în jurul unui singur candidat.

Așa ne putem asigura că munca începută de Nicușor Dan continuă și că orașul nu ajunge pe mâna vreunui extremist.

Dar cea mai bună soluție nu este să facem experimente pe spatele bucureștenilor. Cea mai corectă și democratică cale este revenirea la votul în două tururi pentru primari. Așa ne asigurăm că viitorul primar are susținerea majorității bucureștenilor.

Există astăzi o coaliție în Parlament care poate corecta legea rapid, la începutul sesiunii din septembrie.

Dacă se vrea, se poate: schimbarea se votează în câteva zile, iar alegerile parțiale pentru Primăria București pot fi organizate în noiembrie după noua lege”, notează Vlad Voiculescu.

Bucureștiul merită un primar legitim, ales de majoritatea oamenilor.

Investiție majoră în sportul din România: ”De aproape 10 ani stă în conservare”
Investiție majoră în sportul din România: ”De aproape 10 ani stă în conservare”
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a declarat, marţi, la GSP Live, că au început deja lucrările la noul patinoar „Mihai Flamaropol”. „Săptămâna trecută am dat...
Decizia care poate scăpa localitățile din România de sălile cu păcănele. Primarii vor avea puterea să hotărască
Decizia care poate scăpa localitățile din România de sălile cu păcănele. Primarii vor avea puterea să hotărască
Primarii vor avea puterea să interzică sau să autorizeze jocurile de noroc din localitățile lor, potrivit unui proiect anunțat de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, care prevede un termen...
#primar, #Bucuresti, #fost ministru, #primari, #lege, #Primaria Bucuresti , #stiri Vlad Voiculescu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: razboiul nu se termina dupa intalnirea din Alaska. Care e urmatoarea tara vizata de "o operatiune militara speciala"
DigiSport.ro
Ar fi lovitura verii: 350.000.000Euro pentru Kylian Mbappe
DigiSport.ro
S-a terminat "telenovela": negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, incheiate
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nicușor Dan, așteptat în toamnă la Kiev de președintele Ucrainei. "Am acceptat invitația lui Zelenski"
  2. Vlad Voiculescu cere lege pentru revenirea la votul în două tururi pentru primari: ”Așa ne putem asigura că Bucureștiul nu ajunge pe mâna vreunui extremist”
  3. Nicușor Dan a reafirmat sprijinul României pentru ”o pace justă și durabilă” în Ucraina. Discuția telefonică avută cu Zelenski
  4. ”Intervenția” lui Grindeanu a avut efect. Ministrul Energiei a revocat nominalizarea finului său în conducerea Hidroelectrica
  5. Grindeanu intervine după ce ministrul Energiei și-a propus finul în conducerea Hidroelectrica. Ce i-a cerut liderul PSD lui Bogdan Ivan SURSE
  6. Nicușor Dan ia parte miercuri la reuniunea țărilor care vor să ajute Ucraina. Summit-ul, organizat înainte de întâlnirea Trump-Putin din Alaska
  7. Marius Budăi vine cu sfaturi pentru guvernul Bolojan: "Ar asigura venituri în plus la buget mai mari decât Pachetul 1 și 2"
  8. Un PSD-ist îl ironizează pe ministrul Apărării: "Ai fi zis că stă cu sufletul la gură, că nu doarme nopțile întrebându-se ce ar trebui să facă România"
  9. Senator AUR, despre creșterea inflației: „Guvernul Bolojan a ratat definitiv startul reformării statului eșuat. Românii plătesc sume enorme pentru supraviețuire”
  10. POT a depus în Parlament o propunere legislativă „ambițioasă”. Anamaria Gavrilă: „Polonia sprijină familiile, România taxează mamele”