Vlad Voiculescu cere lege pentru revenirea la votul în două tururi pentru primari: ”Așa ne putem asigura că Bucureștiul nu ajunge pe mâna vreunui extremist”

Vlad Voiculescu, președintele USR București și fost ministru al Sănătății, susține că ”toate partidele care vor cu adevărat să reformeze Bucureștiul trebuie să se unească în jurul unui singur candidat”.

Fostul ministru al Sănătății consideră, într-o postare pe Facebook, că Bucureștiul ”are nevoie de unitate, nu de experimente”.

În opinia acestuia, ”Cea mai corectă și democratică cale este revenirea la votul în două tururi pentru primari”, dar și modalitatea prin care forțele democratice se asigură că Bucureștiul ”nu ajunge pe mâna vreunui extremist”.

”Toate partidele care vor cu adevărat să reformeze Bucureștiul trebuie să se unească în jurul unui singur candidat.

Așa ne putem asigura că munca începută de Nicușor Dan continuă și că orașul nu ajunge pe mâna vreunui extremist.

Dar cea mai bună soluție nu este să facem experimente pe spatele bucureștenilor. Cea mai corectă și democratică cale este revenirea la votul în două tururi pentru primari. Așa ne asigurăm că viitorul primar are susținerea majorității bucureștenilor.

Există astăzi o coaliție în Parlament care poate corecta legea rapid, la începutul sesiunii din septembrie.

Dacă se vrea, se poate: schimbarea se votează în câteva zile, iar alegerile parțiale pentru Primăria București pot fi organizate în noiembrie după noua lege”, notează Vlad Voiculescu.

Bucureștiul merită un primar legitim, ales de majoritatea oamenilor.

