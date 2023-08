Fiul primarului din Caracal, Ionuț Doldurea, este acționar majoritar al firmei care deține depozitul la care a avut explozia din Crevedia. Ambii primari, din Caracal și din Crevedia, sunt de la PSD.

Fiul edilului este acționar în alte șase firme cu același domeniu de activitate. În total, Ionuț Doldurea ar fi încheiat aproape 400 de de contracte în valoare de peste 2,3 milioane de lei cu primării, cele mai multe de la PSD.

Cazul fiului de primar PSD din Caracal, care avea afaceri în Crevedia, acolo unde este tot un primar PSD, nu pare să fie unul izolat. Fostul ministru al Economiei, deputatul USR Claudiu Năsui, a declarat, într-un interviu pentru Ziare.com, că primarii sunt adevărați oameni de afaceri și că sunt multe cazuri în care primarii au „făcut legea” la ei în localitate.

„Primarii sunt printre cei mai mari oameni de afaceri din comunele și din orașele pe care le păstoresc și tocmai asta este una dintre probleme. Mai ales că de multe ori, mai ales pe partea de comune au luat foarte mult teren în arendă, primesc foarte mulți bani de la Uniunea Europeană sub formă de subvenții și creează acolo în UAT-urile unde este un climat în care e foarte greu ca cineva să-i mai conteste pentru că dețin puterea economică și atunci toți cei de la stat sunt inferiori ierarhic, toți cei din privat pot fi șicanați de către stat, ei au banii, își pot angaja lume și lucrurile să graviteze în jurul lor și atunci lucrul acesta este foarte des întâlnit ca primarul să fie și unul dintre principalii oameni de afaceri ai zonei și și chiar unul dintre cei care menține zona în sărăcie. Avem cazuri cum sunt în județele Teleorman sau Vaslui, unde avem cazuri de genul acesta, de primari care au gonit investitori, investiții doar ca să-și mențină puterea prin demografia aceasta electorală a zonei”, a declarat Claudiu Năsui pentru Ziare.com.

În legătură cu stația GPL care funcționa ilegal în județul Dâmbovița, deputatul este de părere că este vorba despre o „încrengătură” în cazul Caracal - Crevedia. Parlamentarul mai spune că este posibil ca primarul din Caracal să fi fost beneficiarul direct al afacerii.

„Modul acesta de business se întâlnește foarte des la PSD. Și din acest motiv avem și această încrengătură cu primarul din Crevedia care e de la PSD și care ajută practic prin a închide ochii fiul primarului din Caracal.

Care, de fapt, e un interpus, e un om de paie pentru tatăl lui care l-a pus acolo și care probabil este adevăratul beneficiar al firmei de GPL. Să nu se înțeleagă că am avea ceva împotriva firmelor de GPL, foarte bine că există, problema este că ar trebui să fie în cadrul acesta corect reglementat în care să nu se întâmple accidente și dezastre cum a fost cel care s-a întâmplat acum. Și tocmai asta este problema, că un cetățean normal sau un român simplu dacă ar vrea să își deschidă un business cu GPL ar fi constrâns să respecte toate reglementările, ceea ce e normal, pe când ei nu trebuie să o facă și atunci evident că piața asta cumva rămâne a lor, a celor care pot să nu respecte regulile pentru că au spatele politic asigurat”, a adăugat vicepreședintele USR.

Claudiu Năsui este de părere că edilii știu ce se întâmplă în localitățile pe care le conduc și ce afaceri se dezvoltă.

„Mai ales în comunitățile mici este neplauzibil ca oamenii să nu știe ce se întâmplă. Cu siguranță știau ce se întâmplă foarte bine, mai ales că de zece ani nu mai are autorizație. Într-o comună e clar că primarul știe ce business-uri sunt, știe locuitorii, știe cine cam ce face și are timp în zece ani să ia măsuri în cazul în care e interesat să facă acest lucru”, a spus parlamentarul.

El mai spune că baronii locali primesc bani mulți prin contracte cu statul.

„Din păcate, în România, modelele de business de succes sunt centrate pe stat. Adică dacă ai o cârdășie cu statul, dacă ai contracte cu statul, faimosul PNDL, acesta este și scopul lui, să dea cât mai multe contracte pentru firmele de partid ale baronilor. Dacă avem privilegii care se iau de la stat, cum ar fi inclusiv aceasta cu stația de GPL, că ei puteau să funcționeze fără aprobare, fără să respecte reglementările, pe când altcineva pe piață ar fi trebuit să respecte reglementările și probabil că ar fi avut costuri mai mari, dar nici nu am fi avut accidentul pe care l-am văzut zilele trecute. Și atunci acesta este un mare avantaj competitiv pe piață”, a adăugat fostul ministru al Economiei.

Parlamentarul spune că pe vremea când era ministru a descoperit și el primari implicați în afaceri necurate.

„Primarii USR au fost destul de activi în ceea ce privește lupta împotriva mafiei, avem cazul Clotilde Armand de la Sectorul 1, unde vedem cât de atacată e, și cum a reușit să dea în vileag multe dintre afacerile ilegale care se făceau în primăria Sectorului 1. De altfel, și eu cât am fost ministru al Economiei am dat în vileag și am trimis la DNA foarte multe cazuri, foarte multe informații. Unele dintre ele au continuat și s-a și auzit de ele în presă. Au continuat pe drumul urmăririi penale, cum este și normal”, a mai spus Claudiu Năsui.

Stația GPL funcționa ilegal

Firma de GPL la care s-a produs explozia din Crevedia, soldată cu zeci de răniţi, se numeşte Flagas SRL şi îi aparţine fiului primarului PSD din Caracal.

Procurorul general al României, Alex-Florin Florența, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă despre ancheta exploziilor de la Crevedia că sunt în desfășurare percheziții la Primăria Crevedia, la unul dintre punctele de lucru ale firmei care deținea stația GPL și la reședințele administratorilor firmei.

„Sunt în derulare și mai multe percheziții domiciliare, fiind solicitate instanței competente autorizații de percheziție la Primăria din localitate, la unul din punctele de lucru ale societății situată în București, precum și la reședințele celor doi administratori ai societății. Scopul principal al acestei percheziții este de a identifica eventuale înscrisuri și documente necesare anchetei, precum și diferite medii de stocare care ar putea conține probatoriu important pentru derularea pe viitor a anchetei”.

Procurorul general a spus că principalele obiective ale anchetei îl reprezintă, pe de o parte stabilirea activităților derulate de societate prin intermediul punctului de lucru din Crevedia, ulterior declarării închiderii acestui punct de lucru, din perspectiva indiciilor că în acest moment se desfășoară activități neconforme.

O a doua linie de verificare a procurorilor o reprezintă modul în care s-a autorizat punctul de lucru al societății situată în Crevedia, iar ulterior anulării acelei autorizații și închiderii formale a punctului de lucru, modul cum s-au realizat diferitele controale de către instituțiile abilitate

Tragedia de la Crevedia

Procurorii anticorupție au deschis două dosare penale în cazul exploziilor în lanț care s-au produs la stația GPL din Crevedia.

La acest moment procurorii cercetează faptele, astfel că nu a fost inculpată nicio persoană deocamdată.

”Pe rolul Direcției Naționale Anticorupție au fost înregistrate două dosare penale, formate în urma sesizărilor din oficiu, având ca obiect săvârșirea de către funcționari publici a unor presupuse infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu autorizarea stației GPL din localitatea Crevedia, județul Dâmbovița, unde în cursul zilei de 26 august 2023 au avut loc două explozii.

Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă („in rem”), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat.

Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală”, se arată într-un comunicat al DNA.

Două persoane au murit și alte câteva zeci au fost rănite, majoritatea pompieri și polițiști, în timpul celor trei explozii care s-au produs la stația GPL din Crevedia.

