Ministrul Cseke Attila dezvăluie motivul pentru care primăriile nu au destui bani pentru a plăti salariile: "Nu e numai incompetenţa"

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că există cazuri în care primăriile de localităţi mici nu îşi permit să asigure cheltuielile de funcţionare din cauza incompetenţei, dar sunt şi situaţii în care administraţiile locale nu au mecanisme pentru a colecta sume la bugetul local din cauza lacunelor din legislaţie.

În acest context, ministrul Dezvoltării a anunţat că Legea finanţelor publice locale va fi modificată, la finalul acestui an.

”Noi vedem că una din cauzele pentru care unele autorităţi locale nu au destule venituri să susţină cheltuieli de salarii nu e numai incompetenţa. Poate fi şi asta şi sunt şi situaţii de acest gen. Dar este, pe de o parte, faptul că nu-şi poate asigura aceste venituri, că n-are mecanisme, pe de altă parte şi legea finanţării publice locale e deficitară. Suntem în nişte mecanisme care trebuie reformate în mod clar. Şi acest lucru se va întâmpla la sfârşitul acestui an”, a declarat ministrul Dezvoltării, joi seară, la Digi 24.

Ministrul Cseke Attila a explicat că în continuare comunele mici ”vor trebui ajutate puţin mai mult” cu sume defalcate de la buget către autorităţile locale.

Începând de vineri, 29 august, toate primăriile din România pun lacătul pe uşă, pe termen nelimitat, ca protest faţă de pachetul 2 de măsuri fiscale pentru care Guvernul condus de Ilie Bolojan urmează să-şi asume răspunderea în Parlament.

Astfel, Sindicatul Național al Comunelor și Orașelor din România (SCOR) a anunțat joi, 28 august, că a decis declanșarea unui protest.

"După 7 săptămâni de „dialogul surzilor” între primarii comunelor și Sindicatul Național SCOR, pe de o parte, cu premierul Ilie Bolojan, pe de altă parte, așa-numitul „Pachet 2” de măsuri privind administrația publică locală a fost astăzi pus pe masă într-o formă care demolează primăriile comunelor și ale orașelor mici", scrie SCOR pe sindicatulscor.ro.

