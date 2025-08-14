Edili importanți din România, scandalizați de OUG care blochează PNRR și Anghel Saligny. Discuții aprinse pe grupurile primarilor: „Iar ne sabotăm singuri!” STENOGRAME

Mai mulți primari de seamă din România s-au arătat scandalizați de măsurile prevăzute în OUG care vizează oprirea unor proiecte prin PNRR și Anghel Saligny. Printre aceștia, Lia Olguța Vasilescu, primărița Craiovei, precum și Constantin Toma sau Mario de Mezzo s-au plâns pe grupurile de lucru ale primarilor că nu au fost consultați în privința proiectului.

Lia Olguța Vasilescu, primărița Craiovei, a fost cea care a început discuția legată de proiect: ”Această OUG nu a intrat în dezbatere publică și ne afectează grav! Solicităm azi să se amâne până se vorbește și cu noi!”.

De asemenea, Constantin Toma, primarul PSD de Buzău, ar fi spus: ”Se blochează tot PNRR-ul, inclusiv proiectele care sunt din grant! Nu putem fi de acord cu așa ceva!”.

Olguța Vasilescu: ”Acum am aflat de ea și intenția este să o adopte mâine (joi n.r.)”.

Antal Arpad, primar UDMR de Harghita: ”Iar ne sabotăm singuri! Oprim PNRR în luna august când se lucrează pe toate șantierele și s-ar putea să revină în decembrie când nu se face nimic! Asta, după ce am semnat pe proprie răspundere că vom finaliza aceste proiecte”.

Olguța Vasilescu: ”Problema este că noi am decopertat străzile sau blocurile. Înțelesesem că se opresc doar cele neîncepute, acum este cu totul altceva!”.

Mario de Mezzo, primar PNL de Slatina: ”Uraaaa! Eu urlu singur de 2 luni. Singur din PNL și fără sprijinul AMR”.

Cristian Gentea, primarul Piteștiului, le-a cerut tuturor primarilor să se urce în mașini și să vină la Guvern pentru a discuta cu Ilie Bolojan. El este susținut în acest demers de către Lia Olguța Vasilescu, liderul AMR și primar al Craiovei.

La această oră, primarii din Asociația Municipiilor din România participă la o ședință la Guvern, cu premierul Ilie Bolojan, după ce a fost publicată Ordonanța de Urgență care se află în lucru la Guvern și principalele prevederi.

Conform acestei OUG, PNRR ar urma să fie blocat, contractele aflate în stadii incipiente sunt denunțate unilateral, iar pentru cele mai avansate va fi nevoie de un aviz special de la Guvern.

