Mai mulți primari și-au dat primăriile în judecată ca să primească salarii mai mari. Unii spun că nu știau despre ce este acțiunea sindicatului care a deschis procesul

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 13:25
Primarii cer în instanță salarii mai mari FOTO: Pixabay

Reacție sfidătoare a președintelui Sindicatului Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România, Dan Cârlan, după ce s-a aflat că în județul Botoșani mai mulți primari și-au dat în judecată propriile primării pentru a-și majora salariile, iar unii dintre ei susțin că ar fi fost fost „forțați” să semneze.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Cârlan a spus că legea este deasupra oricui și că este absolut legitim ca salariații să-și apere drepturile salariale în instanță, indiferent de perioada de austeritate.

"Partenerul nostru în toate aceste 40 de dosare colective, pe care le avem depuse la tribunalele județene, este Asociația Comunelor din România, cea care apără interesele tuturor demnitarilor și cetățenilor din comunele țării. Am văzut titlul dumneavoastră – ”Sfidare” și vreau să vă spun că absolut toți salariații din România au dreptul constituțional, garantat de către Convenția Europeană a Drepturilor Omului, să aibă acces la justiție, pentru a-și apăra drepturile de natură salarială", a afirmat liderul SCOR.

Salarii înghețate

Întrebat dacă înțelege că România trece printr-o perioadă de austeritate, oficialul a spus că este un drept constituțional.

"Eu cred că legea este deasupra oricăruia dintre noi și ar fi un abuz extrem, absolut neconstituțional, să pornim de la premisa că un primar sau oricare alt salariat nu are dreptul la acces în justiție pentru a-și apăra drepturile salariale. Justiția este cea care decide până la coadă cine are dreptate. În sistemul juridic din România, angajatorul primarului salariat este comuna. De șapte ani de zile, prin așa-numitele ordonanțe-trenuleț, indemnizațiile primarilor și viceprimarilor au fost înghețate. La televizor s-a vorbit numai despre acest fapt: că demnitarilor li se îngheață indemnizațiile, când, de fapt, ținta în spate erau cei 130.000 de salariați din Administrația Locală din România cărora, prin acest mecanism indirect, li s-a înghețat salarizarea pentru că toți suntem plafonați la nivelul indemnizației viceprimarilor.

Aceasta este motivația principală a acestor demersuri în instanță, pentru că de șapte ani de zile... dincolo de problemele cu deficitul care au apărut în ultimii 2 ani, în perioadele cele mai fericite ale României din punct de vedere economic, nouă tot ni s-au înghețat salariile – nu spunând direct la televizor că salariaților din primării li se îngheață salariile", a mai precizat Dan Cârlan.

Ce spun primarii care cer majorarea salariilor

Mai mulți primari din Botoșani și-au dat în judecată propriile administrații și cer să le fie crescute salariile, relatează botosaninews.ro. Conform sursei citate, 17 edili au acționat în instanță primăriile pe care le conduc, dar și pe ei înșiși pentru a-și crește salariile.

Dorina Tiron (PNL), primăriță în comuna Broscăuți din Botoșani, spune că nu cunoaște problema și că n-a semnat să apară pe lista de reclamanți. Spune și că, dacă angajații ei au ales să o dea în judecată, e dreptul lor și că „justiția va face dreptate”.

„Dacă mă întrebați pe mine, salariile sunt foarte mici. Nu se pot face servicii de calitate pe salarii atât de mici”, a declarat ea pentru HotNews.

Cristian Cîmpanu, primarul PSD din Albești, spune că nu e de acord cu acțiunea, dar că a fost „forțat” de sindicat.

„Am fost cam prins cumva într-o conjunctură, trebuie să mă documentez”, a spus el.

Întrebat cu privire la faptul că și-a dat singur administrația în judecată, Cîmpanu spune că nu a fost de acord și că „i s-a spus altceva” când a dat semnătura.

„Trebuie să fac o cerere azi. Mi-e și rușine să vă spun, eu n-am semnat împuternicire”.

Cristian Dumitraș, primarul PSD din Cordăreni, a precizat și care sunt, în opinia sa, salariile mult prea mici încasate la primăriile din Botoșani – el spune că i-au plecat operatorul de rol (salariu de 3.600 lei net) și consilierul principal, care a plecat la Casa de Pensii, unde obține un salariu net de 6.700 lei.

Acesta a mai declarat că majoritatea angajaților din primăria sa primesc între 2.600 și 3.300 lei.

„Vin și îmi spun: ”mai bine mă duc de două ori pe an la strâns sparanghel și nu mai îmi trebuie să stau la primăria Cordăreni”. Am scos postul la concurs și n-a venit nimeni. Întâi sună: ”Care-i salariul?”. Le zic 3.300, 3.600... ”A, mulțumesc...”, a adăugat edilul.

