Orașul din România care renunță la focurile de artificii pentru a proteja animalele de companie. Cu ce vor fi înlocuite
Animale de companie Foto: Pixabay

Primăria Braşov nu va mai organiza, începând din acest an, focuri de artificii în Piaţa Sfatului, urmând ca acestea să fie înlocuite cu jocuri de lasere.

Conform unei informări transmise luni, 27 octombrie, de Primăria Braşov, decizia aparţine primarului George Scripcaru, care vrea în acest fel să protejeze animalele de companie.

"Toţi iubim animalele de companie, fie că avem un căţel, o pisică sau un canar acasă, fie că doar le vedem la prieteni sau la rude. Din păcate, fiecare sfârşit de an este pentru aceste animale un adevărat coşmar, în special în noaptea de revelion, când zeci şi sute de artificii explodează în tot oraşul.

Noi, cei care avem un animal acasă, ştim că trebuie să ne luăm toate măsurile ca acestea, din cauza fricii, să nu fugă şi să se piardă. Auzim tot mai des cum dimineaţa noului an este doar o căutare pentru recuperarea câinelui sau pisicii pierdute din cauza artificiilor.

Pentru a-i proteja pe prietenii noştri necuvântători am luat decizia ca, din acest an, primăria să nu mai organizeze focul de artificii din Piaţa Sfatului", a declarat George Scripcaru, care a menţionat că speră ca exemplul Primăriei să fie urmat de cât mai mulţi braşoveni.

Studiile arată că artificiile au efecte negative asupra animalelor de companie şi a celor sălbatice, inclusiv stres sever, panică, pierderea auzului, răniri şi chiar moarte, se mai arată în informarea transmisă de Primăria Braşov.

