80 de milioane de lei pentru SUV-uri și drone anti-țânțari - Prefectul, somat să oprească „furtul”

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 10:52
Vlad Gheorghe, liderul partidului DREPT FOTO Facebook Vlad Gheorghe

Liderul partidului DREPT, Vlad Gheorghe, acuză partidele din Consiliul General al Capitalei că au decis direcționarea a 80 de milioane de lei către companiile municipale, bani care ar fi folosiți pentru achiziția de SUV-uri și drone anti-țânțari. Fostul europarlamentar cere prefectului Capitalei să suspende hotărârea și să blocheze ceea ce numește „un furt din banii bucureștenilor”.

Potrivit lui Vlad Gheorghe, hotărârea Consiliului General al Municipiului București (CGMB) este „nu doar scandaloasă, ci și ilegală”. Acesta susține că documentul se bazează pe un raport care prezintă în mod fals banii alocați drept un împrumut.

„Domnule Prefect de București, opriți furtul a 80 Milioane de Lei! Suspendați decizia Consiliului General și salvați banii! Aveți această obligație! 80 de Milioane de Lei pentru SUV-uri și DRONE ANTI-ȚÂNȚARI cumpărate de companiile municipale. Asta au decis partidele în Consiliul General. Îi cer prefectului Bucureștiului să își exercite atribuțiile, tutela administrativă, și să blocheze hotărârea HCMB pe motive de ilegalitate evidenta. Ciclop SA și Eco Ecologizare SA n-au nicio utilitate pentru cetățeni, sunt folosite doar de partide pentru sifonat salarii și contracte. Găuri negre bugetare. Decizia de ieri a partidelor din Consiliul General este nu doar scandaloasă ci și ilegală: se bazează pe un raport care susține mincinos că banii aceștia sunt un împrumut. Fals! Aceste 80 de milioane merg în companii și nu se mai întorc vreodată, sunt aport la capitalul social”, a scris pe Facebook Vlad Gheorghe.

„Bani pentru troleibuze și semafoare, nu pentru drone”

În locul alocării către companiile municipale, Vlad Gheorghe spune că suma de 80 de milioane de lei ar fi putut fi utilizată pentru investiții urgente în infrastructura Capitalei.

„Cu 80 de Milioane de Lei puteam să cumpărăm 30 de troleibuze cu baterii, ca bucureștenii să nu mai stea la coadă la troleu în orele de vârf. Cu 80 de Milioane de Lei puteam cumpăra întreg sistemul de semafoare inteligente ca să nu se mai sufoce oamenii în trafic. Avem ce face cu banii ăștia, nu vrem drone anti-țânțari de 80 Milioane de Lei. Domnule Prefect, faceți-va datoria și opriți furtul!”, a explicat liderul DREPT.

