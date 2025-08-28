Coaliția s-ar putea "șubrezi rău de tot" după campania pentru funcția de primar al Capitalei, avertizează Sorin Grindeanu, liderul PSD

Joi, 28 August 2025, ora 00:09
Sorin Grindeanu (PSD) și Dominic Fritz (USR) - FOTO Hepta

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, 27 august, că este interesat de un plan pentru București al coaliției actuale și nu de persoana care va candida pentru funcția de primar general sau de stabilirea unei date a alegerilor, avertizând că este posibil "ca această coaliție să se șubrezească rău de tot, după această campanie".

"Pe mine mă interesează înainte de stabilirea unei date, care poate să fie și în această toamnă, e mai puțin important, aș vrea să văd și eu că această coaliție este capabilă să aibă un plan pentru București. Fiindcă, dacă iar discutăm de persoane și discutăm de data alegerilor, s-ar putea să fie iarăși nu foarte fericită abordarea din perspectiva bucureșteanului. Atunci e mai importantă așezarea de început legată de planul pentru București, pentru oameni, dacă tot avem o coaliție, decât bătălia între diverșii competitori din coaliție. Hai să vedem care-i planul pentru București. (...) Eu cred că consultare trebuie să existe, sigur informală, și cu președintele României, fiindcă a fost primarul general al Capitalei. Și, dacă vorbim de proiecte pentru București, cred că ar avea și dânsul ceva de spus, chiar și dacă ar fi să continue anumite lucruri sau să îmbunătățească anumite lucruri care nu i-au ieșit când era primar", a spus Grindeanu, la Digi24 TV.

Referitor la întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu un posibil candidat, el a afirmat că "nu a dorit domnul președinte să tranșeze candidatura".

"Cred că e mult mai interesat de proiectele pentru București, decât dacă e Drulă sau Ciucu sau Băluță primar general. Asta este părerea mea despre președintele României", a punctat liderul PSD.

Întrebat dacă vede posibilă o candidatură la Primăria Capitalei susținută de cele trei partide din coaliție, el a răspuns afirmativ: "Da. Depinde în schimb de plan și de proiecte, dincolo de persoane".

Totodată, cu privire la posibilitatea de a se ajunge până la urmă la o candidatură PNL-USR, Grindeanu a spus că "e o haltă importantă care s-ar putea transforma în stație".

"Vrând, nevrând, și nu trebuie să ne ascundem, e o realitate, alegerile de pe București au o vizibilitate foarte mare. Cu tot respectul, nu e egală o campanie pentru Primăria Generală a Bucureștiului cu primăria dintr-o comună. (...) Și atunci nu trebuie privit așa, pe repede înainte. Vrem să continue această coaliție pro-europeană, vrem să se întâmple lucruri în continuare, că nu se termină lumea cu acest Pachet 2? Am spus că o condiționare a noastră a fost legată și de Pachetul 3 de relansare economică și cu alte lucruri incluzând aici. Dar am terminat cu aceste lucruri și ce facem? Gata coaliția? Facem anticipate? Ca să știm. (...) Sunt lucruri care câteodată n-ai cum să le așezi. Nu se poate, cu toată bună credința. Și atunci nu vi se pare că e mai important să avem un plan pentru oameni, pentru București? Și să nu încercăm să punem carul înaintea boilor, cum se spune? Să vorbim despre persoane și să vorbim despre data alegerilor, dar planul pentru bucureșteni să nu-l avem? Să nu știm ce să facem și să mai avem și altceva - o mare probabilitate ca această coaliție să se șubrezească rău de tot, după această campanie. Eu nu cred că e foarte înțelept", a mai argumentat liderul PSD.

#Primaria Capitalei, #alegeri primaria Capitalei, #primar general, #PSD, #coalitia de guvernare, #Sorin Grindeanu , #primaria
