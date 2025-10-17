Ilie Bolojan anunță posibilele date pentru alegerile la Primăria Capitalei: Vor fi în noiembrie sau decembrie

Autor: Andreea Deaconescu
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 14:48
168 citiri
Ilie Bolojan anunță posibilele date pentru alegerile la Primăria Capitalei: Vor fi în noiembrie sau decembrie
Ilie Bolojan, premierul României FOTO Hepta

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că va propune ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate fie în ultima duminică a lunii noiembrie, fie în prima duminică a lunii decembrie. Anunțul a fost făcut într-o intervenție la Radio România Actualități, unde liderul PNL a subliniat importanța respectării calendarului electoral și a transparenței în desemnarea candidaților.

“Voi susține săptămâna viitoare organizarea acestor alegeri sau în ultima duminică din noiembrie, sau în prima duminică din decembrie. PSD a ridicat în coaliție condiția ca fiecare partid să aibă candidat propriu. Nu văd nicio problemă să respectăm acest lucru, important este să avem alegeri în București”, a afirmat premierul.

Ilie Bolojan a mai explicat că planificarea scrutinului respectă toate termenele legale, adăugând că “calendarul ne permite” desfășurarea alegerilor în intervalul propus. Potrivit acestuia, organizarea rapidă a votului este în beneficiul locuitorilor Capitalei și în spiritul legii. “Cred că alegerile trebuie făcute cât mai repede posibil pentru a fi în spiritul legii. Este în interesul bucureștenilor”, a precizat premierul.

