Centrul Vechi al Capitalei, vizat de controalele Primăriei. "Regulile sunt clare și trebuie respectate"

Autor: Adrian Zia
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 19:00
207 citiri
Centrul Vechi al Capitalei, vizat de controalele Primăriei FOTO Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti

Stelian Bujduveanu, primarul general al Capitalei, s-a întâlnit vineri, 3 octombrie, cu antreprenorii din Centrul Vechi pentru a discuta despre regulile de amplasare a teraselor, respectarea acestora şi adaptarea lor şi la sezonul rece. Bujduveanu anunţă că vor urma verificări în întreaga zonă.

”Centrul Vechi trebuie să devină o locaţie cu care să ne mândrim. De aceea, am stat de vorbă cu antreprenorii care dau viaţă acestui spaţiu. Am vrut un dialog direct şi soluţii care să funcţioneze pentru toţi. Zilele următoare vom merge pe teren, stradă cu stradă, terasă cu terasă”, a scris, vineri, pe Facebook, Stelian Bujduveanu.

Potrivit acestuia, vor fi identificate neregulile şi se va cere remedierea lor.

”Regulile pentru amplasarea teraselor sunt clare şi trebuie respectate pentru a avea un spaţiu curat, ordonat şi în armonie cu peisajul istoric. Centrul Istoric trebuie să fie un spaţiu de care bucureştenii să fie mândri şi unde turiştii să se întoarcă cu plăcere”, a mai transmis primarul general interimar.

Potrivit acestuia, pe termen mediu, planul este actualizarea regulamentului, cu reguli adaptate şi pentru sezonul rece şi mai multă diversitate în Centru, sprijinind meşteşugarii şi artiştii locali.

