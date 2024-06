Cine va câștiga Primăria Capitalei. Analist politic: „Surprize ar trebui să fie pe locul doi, nu pe primul”

Cursa pentru Primăria Capitalei se poartă strâns până în ultima clipă, în spațiul public fiind tot mai multe sondaje care prezintă însă diferențe majora. Totodată, părerile experților sunt împărțite. În timp ce unii dau șanse tuturor candidaților, alții consideră că Primăria Capitalei nu ar trebui să fie o surpriză.

Experții contactați de Ziare.com au arătat, cu privire la lupta pentru Primăria Capitalei, că există o ordine preconizată în general în sondaje. Rezultatul alegerilor va depinde însă de prezența la vot, dar și de potențialul efect al sondajelor, care arată rezultate diferite.

„Personal, cred că nu există în momentul de față spațiu pentru foarte mult de surprize. Adică în continuare Nicușor Dan este favorit, chiar și după lansarea celebrului document, dar cu siguranță situația poate să se complice”, a explicat politologul Cristian Pîrvulescu pentru Ziare.com, punctând însă că victoria actualului edil nu este certă, dar are prima șansă, inclusiv prezența lui Cristian Popescu Piedone în competiție, care îl favorizează.

Politologul a mai punctat că pe ultima sută de metri ochii trebuie să fie ațintiți spre mediul online, acolo unde s-a purtat actuala campanie, și nu pe mediile clasice, arătând că „toate se întâmplă pe online” și inclusiv „electoratul este mobilizat pe online”.

Cristian Pîrvulescu a mai explicat că, în opinia sa, „problema este legată în principal de prezența la vot” în privința fotoliului de primar al Capitalei.

De aceeași părere este și sociologul Ionaș Vladimir, care a explicat pentru Ziare.com, că, totuși, „oricare dintre candidați are șansa lui”. „La prima vedere, evident că pare că acei candidați de dreapta sunt dezavantajați. Din punctul meu de vedere toți candidații sunt dezavantajați, pentru că cel puțin la nivelul Capitalei, nu este o diferență extrem de mare între masele de electorat și atunci, și cei care votează Gabriela Firea, și cei care votează Cristian Popescu Piedone, pleacă, mai ales în weekenduri. Aici, să nu uităm, sunt foarte mulți dintre cei care sunt angajați la stat și atunci evident că există această posibilitate, că pot să piardă voturi din cauza temperaturilor și a modului în care își petrec oamenii weekendul”, este de părere Ionaș.

Sociologul Mircea Kivu a explicat că există o ordine deja preconizată într-o evaluare a sondajelor, susținând că Primăria Capitalei nu ar trebui să fie o surpriză, disputa fiind pe locul în alegerile privind viitorul edil. „Cam toate au dat aceeași ordine, adică Nicușor Dan pe locul întâi și pe locul doi cam la egalitate, aș zice în marja de eroare Piedone și Firea. Deci surprize ar putea să fie pentru locul doi, dar după părerea mea, pentru locul întâi nu ar trebui să fie”, a punctat Mircea Kivu pentru Ziare.com.

Diferențele din sondaje

O altă problemă enumerate de experți este aceea a rezultatelor diferite din sondaje. „Sondajele sunt cât se poate de diferite, ceea ce este o problemă de etică pentru cei care scot sondaje. Este evident că se pleacă de la premisa că sondajele influențează electoratul, ceea ce nu este în niciun caz normal. Deci se încearcă influențarea lui prin difuzarea unor sondaje care să mobilizeze sau să demobilizeze alegătorii”, a explicat Cristian Pîrvulescu.

Și sociologul Mircea Kivu a punctat existența unor diferențe, arătând că, „în campania asta a fost o inflație de false sondaje, de produse care de fapt sunt produse de propaganda, așa-zise firme de sondaje, care de fapt nu au nicio legătură cu sondajele de opinie”. Astfel, potrivit sociologului, deși „am avut foarte multe sondaje”, de fapt „au fost foarte puține”.

„Alea care sunt făcute de firmele care știm că nu sunt angajate politic, nu au patroni care să fie și membri de partid, rude șamd., cam toate au dat aceeași ordine”, a mai explicat pentru Ziare.com Mircea Kivu.

Cum arată cifrele

Un sondaj publicat vineri și realizat de Epsilon la comanda PSD, o plasează pe candidate formațiunii politice, Gabriela Firea, pe primul loc, cu 32% din procente. Actualul edil, Nicușor Dan, susținut de Alianța Dreapta Unită, care a condus până acum lupta din sondaje, este plasat pe locul doi în intenția de vot, cu 31%, la diferență de un procent. Cei doi sunt urmați de Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL, care are 11% și Sebastian Burduja, care are 9%. Diana Șoșoacă, lidera SOS România, are 5%, iar Mihai Enache, candidat din partea AUR, are 4%.

Un alt sondaj îl plasa pe Nicușor Dan pe primul loc, urmat de Sebastian Burduja. Sondajul, realizat la comanda PNL, de Jardin Global LLC dă o diferență de 0,2% între cei doi, fiind urmați de Firea cu 21% și Piedone cu 16,4%.

Tot vineri, Burduja și-a anunțat colegii cu privire la un alt sondaj, realizat tot la comanda PNL de Jardin Global llc, care îl plasează pentru prima dată pe primul loc, având 27,8%, la diferență de 0,6% față de Nicușor Dan. Cei doi sunt urmați de Firea cu 19,3% și Piedone cu 17,7%. Enache este cotat cu 5,4%.

Un sondaj IRSOP îl plasa pe Cristian Popescu Piedone pe locul doi în intenția de vot, Nicușor Dan având 43%, Piedone 23%, Firea 18%, iar Burduja 4%.

În alegerile locale, care urmează să aibă loc în România pe 9 iunie, odată cu scrutinul pentru Legislativul European, sunt înscriși în total peste 200 de mii de candidați. Pentru fotoliul de primar al Capitalei sunt nouă candidați: Gabriela Firea (PSD), Sebastian Buduja (PNL), Mihai Enache (AUR), Iacob Dorin (Alternativa Dreaptă), Diana Șoșoacă (SOS România), Cristian Popescu Piedone (PUSL), Alexandru Pănișoară (PER), Nicușor Dan (independent, susținut de USR-PMP-FD) și Filip Constantin Titian (independent).