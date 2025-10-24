Patru proiecte urgente care permit intervenția rapidă după explozia din Rahova. Cum se va putea ca proprietarii să își păstreze dreptul asupra locuințelor

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 13:29
176 citiri
Patru proiecte urgente care permit intervenția rapidă după explozia din Rahova. Cum se va putea ca proprietarii să își păstreze dreptul asupra locuințelor
Ședința de îndată a Consiliului General - FOTO Facebook Stelian Bujduveanu

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri, 24 octombrie, măsuri urgente pentru sprijinirea locatarilor afectați de explozia din cartierul Rahova, în urma căreia trei persoane au murit și alte 15 au fost grav rănite.

„Sprijin suplimentar pentru locatarii afectați de explozia din cartierul Rahova

Astăzi, în ședința de îndată a Consiliului General, am aprobat patru proiecte urgente care ne permit să intervenim rapid după explozia din cartierul Rahova. Am alocat 1,1 milioane lei pentru măsuri imediate.

📌 Primăria Capitalei va asigura:

• punerea în siguranță a imobilului și lucrările necesare în zonele cu risc,

• expertizarea tehnică a scării afectate și a blocurilor din jur,

• cazarea familiilor evacuate pe termen scurt, mediu și lung,

• ajutoare financiare de urgență pentru persoanele afectate,

• pregătirea documentațiilor pentru reconstrucție”, a anunțat pe Facebook Stelian Bujduveanu.

Primarul interimar a precizat că autoritățile locale lucrează împreună cu Guvernul pentru a stabili cadrul legal necesar, astfel încât proprietarii să își păstreze dreptul asupra locuințelor și să fie sprijiniți pe parcursul procesului de refacere.

„Lucrăm împreună cu Guvernul la cadrul legal necesar, astfel încât proprietarii să își păstreze dreptul asupra locuințelor. Suntem alături de oamenii afectați și acționăm pentru siguranța și refacerea cât mai rapidă a locuințelor”, a mai transmis Stelian Bujduveanu.

O săptămână de la tragedie

A trecut o săptămână de la explozia din Rahova, iar ancheta continuă fără ca autoritățile să fi stabilit cauza tragediei. Experții de la INSEMEX încă analizează o conductă suspectă, din care s-ar fi putut scurge gaz. De asemenea, se verifică robineții și sigiliul montat de Distrigaz.

Anchetatorii au confirmat că deflagrația nu a fost provocată de materiale explozive. Principala ipoteză este că o fisură în subteran ar fi permis scurgerea gazului, care s-a acumulat până la etajul cinci al blocului, potrivit jurnalistului Digi24, Valentin Stan. Aerisirea clădirii era blocată, iar acumularea gazului a creat condițiile pentru producerea exploziei, care ar fi fost declanșată de o simplă scânteie.

Momentan, nu există certitudini, iar anchetatorii avertizează că este posibil ca răspunsul final să nu apară prea curând, având în vedere că cercetarea la fața locului nu este încheiată. Chiar și astăzi, ofițerii criminaliști continuă să strângă probe, însă accesul în bloc rămâne dificil, ceea ce îngreunează semnificativ investigația.

Cine răspunde de montarea senzorilor de gaze în apartamente. Nerespectarea prevederilor se sancționează cu amenzi de zeci de mii de lei
Cine răspunde de montarea senzorilor de gaze în apartamente. Nerespectarea prevederilor se sancționează cu amenzi de zeci de mii de lei
Montarea senzorilor de gaze este obligatorie prin lege, din 2008, în încăperile unde există aparate consumatoare de gaz, precum centrala sau aragazul. Reglementarea a fost modificată de mai...
Povestea impresionantă a lui Jackie, cățelușa care a supraviețuit exploziei din Rahova. "Își păzea teritoriul, chiar dacă apartamentul nu mai avea pereți"
Povestea impresionantă a lui Jackie, cățelușa care a supraviețuit exploziei din Rahova. "Își păzea teritoriul, chiar dacă apartamentul nu mai avea pereți"
Explozia care a ucis 3 oameni în blocul din Rahova scoate la suprafață și miracole. O cățelușă din rasa rottweiler nu doar că a supraviețuit deflagrației, dar a rămas în apartamentul...
#Primaria Capitalei, #proiecte, #solutii, #explozie rahova, #explozie bloc rahova bucuresti , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa dezastru, Dan Sucu propune trei contracte
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Theodor Paleologu: "E foarte plauzibila o alianta PSD-AUR. Au foarte multe lucruri in comun"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Imagini cu un șobolan imens, cât o franzelă, la o brutărie din București foarte căutată de clienți VIDEO
  2. Patru proiecte urgente care permit intervenția rapidă după explozia din Rahova. Cum se va putea ca proprietarii să își păstreze dreptul asupra locuințelor
  3. Un angajat al Kaufland primea mită pentru a închide ochii la nereguli. Cine este afaceristul controversat care îi aducea banii suspectului cu elicopterul
  4. 95% dintre români se tem de asta. Nu e nici moartea, nici boala, nici sărăcia, nici vorbitul în public STUDIU
  5. Trump, hotărât să pună punct conflictului de 50 de ani: „Va exista un acord de pace”
  6. George Simion, înfrânt la tribunal: „Acuzațiile mele privind colaborarea liderului AUR cu agenții Moscovei sunt reale”
  7. Zeci de mii de euro mită pentru posturi în spitale din Olt. Avocat, prins în flagrant de procurorii anticorupție
  8. Probleme majore constatate de Distrigaz la mii se consumatori. În zeci de blocuri fusese semnalat miros de gaz. Ce a decis compania
  9. Maia Sandu a anunțat premierul desemnat al Republicii Moldova. „Un om cu profilul și experiența care se pliază pe necesitățile țării”. Cine este Alexandru Munteanu
  10. Tensiuni pe Dunăre: România lansează Fast Danube 2, Bulgaria critică lipsa cooperării - Proiect major pentru navigație, anunțat de ministrul Transporturilor