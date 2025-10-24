Patru proiecte urgente care permit intervenția rapidă după explozia din Rahova. Cum se va putea ca proprietarii să își păstreze dreptul asupra locuințelor

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri, 24 octombrie, măsuri urgente pentru sprijinirea locatarilor afectați de explozia din cartierul Rahova, în urma căreia trei persoane au murit și alte 15 au fost grav rănite.

„Sprijin suplimentar pentru locatarii afectați de explozia din cartierul Rahova

Astăzi, în ședința de îndată a Consiliului General, am aprobat patru proiecte urgente care ne permit să intervenim rapid după explozia din cartierul Rahova. Am alocat 1,1 milioane lei pentru măsuri imediate.

📌 Primăria Capitalei va asigura:

• punerea în siguranță a imobilului și lucrările necesare în zonele cu risc,

• expertizarea tehnică a scării afectate și a blocurilor din jur,

• cazarea familiilor evacuate pe termen scurt, mediu și lung,

• ajutoare financiare de urgență pentru persoanele afectate,

• pregătirea documentațiilor pentru reconstrucție”, a anunțat pe Facebook Stelian Bujduveanu.

Primarul interimar a precizat că autoritățile locale lucrează împreună cu Guvernul pentru a stabili cadrul legal necesar, astfel încât proprietarii să își păstreze dreptul asupra locuințelor și să fie sprijiniți pe parcursul procesului de refacere.

„Lucrăm împreună cu Guvernul la cadrul legal necesar, astfel încât proprietarii să își păstreze dreptul asupra locuințelor. Suntem alături de oamenii afectați și acționăm pentru siguranța și refacerea cât mai rapidă a locuințelor”, a mai transmis Stelian Bujduveanu.

O săptămână de la tragedie

A trecut o săptămână de la explozia din Rahova, iar ancheta continuă fără ca autoritățile să fi stabilit cauza tragediei. Experții de la INSEMEX încă analizează o conductă suspectă, din care s-ar fi putut scurge gaz. De asemenea, se verifică robineții și sigiliul montat de Distrigaz.

Anchetatorii au confirmat că deflagrația nu a fost provocată de materiale explozive. Principala ipoteză este că o fisură în subteran ar fi permis scurgerea gazului, care s-a acumulat până la etajul cinci al blocului, potrivit jurnalistului Digi24, Valentin Stan. Aerisirea clădirii era blocată, iar acumularea gazului a creat condițiile pentru producerea exploziei, care ar fi fost declanșată de o simplă scânteie.

Momentan, nu există certitudini, iar anchetatorii avertizează că este posibil ca răspunsul final să nu apară prea curând, având în vedere că cercetarea la fața locului nu este încheiată. Chiar și astăzi, ofițerii criminaliști continuă să strângă probe, însă accesul în bloc rămâne dificil, ceea ce îngreunează semnificativ investigația.

