Grindeanu, răspuns acid: ”De unde să știu eu supărările Gabrielei Firea? Când se vor decide candidații în toată țara, se va decide și pentru București” VIDEO

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat că PSD nu a desemnat încă un candidat pentru această funcție, dar că el unul nu are cunoștință de existența unui alt doritor din partea social-democraților în afara Gabrielei Firea.

Declarațiile lui Grindeanu vin după ce Gabriela Firea s-a arătat nemulțumită privind eticheta sa de candidat „deocamdată” la Primăria Capitalei.

„Nu s-a luat niciunde. Eu astăzi am participat la o parte din ședințele pe care Marcel Ciolacu le-a avut cu regionalele. Nu s-a discutat de candidatura la Consiliul Județean Suceava sau Iași din partea PSD, spre exemplu”, a explicat acesta la Digi24.

Grindeanu a mai adăugat că primarul Bucureștiului nu este de la PSD „pentru că am pierdut pe mâna noastră în 2020”.

„Asta nu înseamnă că astăzi trebuia să decidem candidații, nici nu a fost pe ordinea de zi așa ceva. Probabil că în perioada următoare, partidul își va desemna candidații pentru alegerile locale la nivel național, nu poate fi Bucureștiul un caz special față de celelalte candidaturi”.

Întrebat dacă este de acord cu afirmația Gabrielei Firea potrivit căreia există „o ezitare” din partea PSD în ceea ce privește candidatura sa la PMB, Grindeanu a răspuns: „Eu știu că doamna Firea a revenit în funcția de președinte a PSD București, are loc acum o activitate de organizare care a lipsit în 2020... Noi în 2020 nu am organizat foarte bine numărătoarea paralelă a voturilor și asta a fost un mare minus, și acum mă miră de ce nu s-a făcut acest lucru. Ei acum sunt în etapa de organizare internă, a echipelor de campanie, a lucrurilor care țin indiferent de candidat, de bucătăria internă a fiecărui partid”. „Eu nu am cunoștință de alt candidat care să fi spus că își dorește să fie primar general”, a mai adăugat Grindeanu.

Întrebat, de asemenea, dacă este de acord cu supărările Gabrielei Firea privind statutul de „deocamdată” candidat, ministrul a răspuns: „De unde să știu eu supărările Gabrielei Firea? Când va veni ședința PSD în care se vor decide candidații, când vom decide în toată țara, se va decide și pentru București. Nu poate să meargă PMB înaintea celorlalte din țară”

