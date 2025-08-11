PSD vrea Primăria Capitalei, părăsită de Nicușor Dan după ce a ajuns la Cotroceni. Cum vor decide social-democrații candidatul care va reprezenta partidul

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat luni, 11 august, că social-democrații vor face sondaje pentru a decide candidatul partidului pentru Primăria Capitalei.

Grindeanu a fost întrebat dacă Gabriela Firea va candida la Primăria Capitalei.

"Vom face sondaje la nivel de București cu potențiali candidați. O să avem sondaje la nivel de București și după aceea organizația București va decide candidatul", a spus acesta.

El a refuzat să dea numele care ar putea fi incluse în aceste sondaje.

Condițiile puse de Grindeanu pentru ca PSD să rămână în coaliția de guvernare

Grindeanu a vorbit la sediul central al PSD, după ședința Biroului Permanent Național, și despre condițiile puse de partidul său pentru a rămâne în coaliția de guvernare.

Președintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a prezentat luni, 11 august, concluziile ședinței din partid cu privire la viitorul participării la guvernare. PSD nu iese de la guvernare, dar pune o serie de condiții, inclusiv eliminarea privilegiilor și a pensiilor speciale și discutarea unei rectificări bugetare pentru continuarea programului „Anghel Saligny".

Cele două condiții esențiale puse de PSD pentru a rămâne la guvernare sunt:

adoptarea cât mai rapidă, prin asumarea răspunderii Guvernului în Parlament, a unui pachet care să includă eliminarea privilegiilor, inclusiv a pensiilor speciale

organizarea în coaliția cu PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale a unei zile de discuții despre o rectificare bugetară care să permită continuarea investițiilor din programul „Anghel Saligny”.

