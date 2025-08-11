PSD vrea Primăria Capitalei, părăsită de Nicușor Dan după ce a ajuns la Cotroceni. Cum vor decide social-democrații candidatul care va reprezenta partidul

Autor: Adrian Zia
Luni, 11 August 2025, ora 16:12
883 citiri
PSD vrea Primăria Capitalei, părăsită de Nicușor Dan după ce a ajuns la Cotroceni. Cum vor decide social-democrații candidatul care va reprezenta partidul
Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD FOTO captură video Facebook /PSD

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat luni, 11 august, că social-democrații vor face sondaje pentru a decide candidatul partidului pentru Primăria Capitalei.

Grindeanu a fost întrebat dacă Gabriela Firea va candida la Primăria Capitalei.

"Vom face sondaje la nivel de București cu potențiali candidați. O să avem sondaje la nivel de București și după aceea organizația București va decide candidatul", a spus acesta.

El a refuzat să dea numele care ar putea fi incluse în aceste sondaje.

Condițiile puse de Grindeanu pentru ca PSD să rămână în coaliția de guvernare

Grindeanu a vorbit la sediul central al PSD, după ședința Biroului Permanent Național, și despre condițiile puse de partidul său pentru a rămâne în coaliția de guvernare.

Președintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a prezentat luni, 11 august, concluziile ședinței din partid cu privire la viitorul participării la guvernare. PSD nu iese de la guvernare, dar pune o serie de condiții, inclusiv eliminarea privilegiilor și a pensiilor speciale și discutarea unei rectificări bugetare pentru continuarea programului „Anghel Saligny”.

Cele două condiții esențiale puse de PSD pentru a rămâne la guvernare sunt:

adoptarea cât mai rapidă, prin asumarea răspunderii Guvernului în Parlament, a unui pachet care să includă eliminarea privilegiilor, inclusiv a pensiilor speciale

organizarea în coaliția cu PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale a unei zile de discuții despre o rectificare bugetară care să permită continuarea investițiilor din programul „Anghel Saligny”.

Se ascut cuțitele în interiorul PSD. Grindeanu, prima reacție după ce Corlățean a anunțat că vrea șefia partidului: "Îmi doresc ca discuțiile să nu ducă la slabirea partidului"
Se ascut cuțitele în interiorul PSD. Grindeanu, prima reacție după ce Corlățean a anunțat că vrea șefia partidului: "Îmi doresc ca discuțiile să nu ducă la slabirea partidului"
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că este bună concurenţa în cadrul formaţiunii, referindu-se la anunţul senatorului Titus Corlăţean că va candida pentru funcţia...
PSD, nou atac la adresa USR: „Nu sunteţi în stare să vă depăşiţi condiţia de băieți din spatele blocului!”
PSD, nou atac la adresa USR: „Nu sunteţi în stare să vă depăşiţi condiţia de băieți din spatele blocului!”
Președintele PSD Arad, Mihai Fifor, a afirmat luni, 11 august, că „social-democrații” nu vor ieși de la guvernare. Părăsirea coaliției ar putea depinde doar de conflictul PSD-PNL....
#Primaria Capitalei, #alegeri primaria Capitalei, #PSD, #sondaj candidat , #PSD
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Unde a fost gasit trupul unui barbat, disparut acum 28 de ani in Himalaya. "Corpul era intact"
DigiSport.ro
Au facut anuntul despre transferul lui Ianis Hagi: "Surpriza mare"
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu si i-a decis soarta dupa meciul cu Unirea Slobozia

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. PSD vrea Primăria Capitalei, părăsită de Nicușor Dan după ce a ajuns la Cotroceni. Cum vor decide social-democrații candidatul care va reprezenta partidul
  2. Se ascut cuțitele în interiorul PSD. Grindeanu, prima reacție după ce Corlățean a anunțat că vrea șefia partidului: "Îmi doresc ca discuțiile să nu ducă la slabirea partidului"
  3. Remus Pricopie readuce în discuție „Cazul Dominic Fritz”. Cât este de legal ca un cetățean al unui alt stat să ocupe funcții în administrația locală și centrală a României
  4. PSD, nou atac la adresa USR: „Nu sunteţi în stare să vă depăşiţi condiţia de băieți din spatele blocului!”
  5. Sorin Grindeanu pune două condiții pentru ca PSD să rămână în coaliția de guvernare
  6. România, studiu de caz în Financial Times: „Riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate 'esențiale'”
  7. Un lider PSD ar vrea USR afară din coaliție: "PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni, asta să fie limpede"
  8. De ce nu a avut copii Ion Iliescu. Dezvăluirile făcute de fostul președinte al României despre frații săi
  9. Vicepreședintele Parlamentului European spune că PSD nu va decide astăzi dacă iese din guvern. "Orice decizie presupune consultarea Consiliului Politic Național și a membrilor de partid"
  10. Primarul Capitalei anunță economii de 4 milioane de lei anual, după reducerea indemnizațiilor de la vârful companiilor municipale