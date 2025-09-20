Angajații Primăriei Generale, plătiți regește: "Avem cele mai mari salarii în administrația publică locală. Nu este un secret". Care e grila de salarizare

Autor: Dan Istratie
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 15:18
809 citiri
Bani FOTO: Pixabay

Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, susţine că angajaţii din Primăria Capitalei au cele mai mari salarii din administraţia publică locală. Un director din instituţie încasează 13.000 de lei net, viceprimarul 18.000 de lei, în timp ce leafa primarului general interimar se ridică la 19.000 de lei pe lună. Stelian Bujduveanu susţine că salariile încasate de şefii companiilor municipale au fost plafonate la nivelul viceprimarului Capitalei. Înainte de această decizie, directorul companiei de transport public local câştiga 12.000 de euro lunar. ”La un moment dat am făcut o glumă şi am zis: dacă ştiam că e aşa, îmi dădeam demisia şi mergeam într-o companie municipală”, a spus Bujduveanu, la Prima TV.

Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, cât se câştigă în Primăria Capitalei.

”Salariile variază. Avem cele mai mari salarii în administraţia publică locală. Nu este un secret, suntem Primăria Capitalei. În unele zone, sectoarele ne-au întrecut la nivel de şef serviciu, pentru că au crescut grila. Ale noastre sunt plafonate la nivelul anului 2018. De atunci sunt plafonate salariile. Un director în Primăria Capitalei câştigă 13.000 de lei net. Între 11.000 şi 13.000 de lei”, a dezvăluit Stelian Bujduveanu, care a precizat că are o leafă de 19.000 de lei net, în timp ce un viceprimar încasează lunar 18.000 de lei net.

Stelian Bujduveanu a mai fost întrebat dacă directorul companiei de transport public local mai câştigă 12.000 de euro pe lună, aşa cum dezvăluise presa în luna iulie.

”Nu. La un moment dat am făcut o glumă şi am zis: dacă ştiam că e aşa, îmi dădeam demisia şi mergeam într-o companie municipală. Lăsând la o parte gluma, aberaţiile astea pe care le-au creat unii şi alţii cu creşteri de salarii în companii nu sunt justificate şi, mai mult, doar jignesc. Dacă erai o companie profitabilă care ieşea în piaţa liberă şi făceai venituri pentru municipiul Bucureşti, total de acord. Îţi puneai indicator de performanţă şi, raportat la el, aduceai municipalităţii atâţia bani, primeai un salariu mai mare. Dar în momentul în care tu eşti într-un contract de delegare, adică, pe scurt, tu ai monopol pe un serviciu, că mergi la muncă, că nu mergi, compania respectivă oricum are venituri asigurate, nu poţi să-ţi creşti salariul. Raportat la ce? La nimic! Şi-au redus salariile toţi directorii. Am făcut o hotărâre de Consiliu prin care am obligat să le reducă la nivelul viceprimarului Municipiului Bucureşti”, a explicat Stelian Bujduveanu.

Pasajul Ciurel ar putea, în sfârșit, să ducă undeva. Sectorul 6 vrea să-l lege de Autostrada A1, dacă primește acordul PMB
Pasajul Ciurel ar putea, în sfârșit, să ducă undeva. Sectorul 6 vrea să-l lege de Autostrada A1, dacă primește acordul PMB
Primăria Sectorului 6 susține că este pregătită să construiască bulevardul care ar trebui să facă legătura dintre Pasajul Ciurel și Autostrada A1, proiectul rămas în aer de ani de zile...
Inflația bubuie, salariile scad. Este sau nu bine să facem credite sau refinanțări la credite în perioada aceasta?
Inflația bubuie, salariile scad. Este sau nu bine să facem credite sau refinanțări la credite în perioada aceasta?
Inflația din România a urcat la 9,9% în august, mult peste media zonei euro (2%), iar majorările la produse nealimentare și servicii au împins indicele peste prognoze. BNR avertizează că...
