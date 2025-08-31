Sondajul care agită Coaliția: Doi candidați pentru Primăria Capitalei se află la egalitate, fiecare cu 25% din intențiile de vot

Autor: Andrada Dumitrescu
Duminica, 31 August 2025, ora 10:51
1081 citiri
Primăria Capitalei FOTO: Facebook / Primaria Municipiului Bucuresti

Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) se află la egalitate în intențiile de vot ale bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, potrivit celui mai recent sondaj Avangarde. Ambii candidați au câte 25% din opțiuni, fiind urmați de Cătălin Drulă (USR), cu 20%, și de independenta Anca Alexandrescu – 18%. La distanță considerabilă se situează Vlad Gheorghe (DREPT) – 5%, Ana Ciceală (SENS) – 2% și Octavian Berceanu (REPER) – tot 2%. În total, 72% dintre respondenți au indicat un candidat.

Un alt sondaj, realizat de CURS, îl plasa tot pe Daniel Băluță pe primul loc, cu 24%, urmat de Cătălin Drulă (20%) și de Ciprian Ciucu și Cristian Popescu Piedone, fiecare cu 11%. Anca Alexandrescu (independentă) ar fi obținut 9%, Octavian Berceanu 7%, Mihai Enache (AUR) 6% și Diana Șoșoacă (SOS) 5%. Vlad Gheorghe și Ana Ciceală s-ar fi situat la finalul clasamentului, cu câte 3%.

PNL a prezentat, la rândul său, un sondaj INSCOP care analiza două scenarii: unul cu Anca Alexandrescu candidat din partea AUR și altul cu George Simion. În ambele variante, Daniel Băluță se afla pe primul loc – 26,2% în primul scenariu și 26,9% în al doilea, urmat de Ciprian Ciucu și de ceilalți candidați, conform sondajului.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a subliniat că partidul trebuie să decidă candidatul pentru Primăria Generală pe baza analizelor sociologice. „Pe cale de consecință, partidele din coaliție trebuie să analizeze la modul cel mai serios susținerea în totalitate a unui candidat, sau măcar susținerea a două partide. Însă susținerea acestui candidat trebuie să se facă pe analize sociologice”, a afirmat Bolojan. Ciprian Ciucu a precizat la Digi24 că va discuta datele sondajelor cu USR înainte de a-și anunța candidatura, în timp ce președintele USR, Dominic Fritz, a spus că se poartă discuții pentru un candidat comun al coaliției.

Până în prezent, mai mulți candidați și-au anunțat intenția de a intra în cursa pentru Primăria Capitalei:

  • Ana Ciceală (SENS/URS.PDF), fostă candidată pentru Primăria Sectorului 3;
  • Dan Trifu, vicepreședinte Eco-Civica;
  • Octavian Berceanu (REPER), fost șef al Gărzii Naționale de Mediu, care și-a motivat candidatura prin dorința de a face Bucureștiul „un oraș respirabil, cu spații verzi, cu apă potabilă de calitate și străzi curate și civilizate”;
  • Dan Cristian Popescu, fost viceprimar al Sectorului 2 și consilier general PSD;
  • Alexandru Zidaru (Makaveli), apropiat de partidul Dianei Șoșoacă, care a anunțat posibilitatea de a candida în cazul în care Nicușor Dan câștigă alegerile prezidențiale.

    • Sondajele și declarațiile candidaților relevă o competiție strânsă între principalele formațiuni politice și candidați independenți, în perspectiva alegerilor pentru Primăria Capitalei.

