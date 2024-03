Stelian Bujduveanu: Gestul lui Nicuşor Dan de a-mi retrage atribuţiile, politicianist

Viceprimarul Stelian Bujduveanu a declarat că gestul primarului general Nicuşor Dan de a-i retrage atribuţiile executive este unul "politicianist" care a avut drept scop "deturnarea" atenţiei de la evenimentul de prezentare a candidatului comun PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu.

„Am aflat din presă chiar în timpul unui eveniment foarte important pentru Alianţa PSD-PNL la care am lansat candidatul nostru la Primăria Capitalei, în persoana profesorului doctor Cătălin Cîrstoiu. (...) Nu este decât un alt gest politicianist care a venit să încerce să oprească un eveniment foarte important pe care cele două partide l-au făcut la nivelul municipiului Bucureşti (...) Cred că decizia pe care a luat-o Nicuşor Dan este lipsită de orice fel de obiectivitate, este o decizie politicianistă, aşa cum a făcut şi primăriţa Clotilde Armand de la Sectorul 1 când a retras atribuţiile, fără niciun motiv, viceprimarului PNL", a afirmat Bujduveanu.

El a subliniat că nu este nevoie de atribuţii, ca ales, pentru a-şi desfăşura activitatea în Consiliul general şi ca viceprimar.

„Vă pot asigura că nu mă voi opri să lucrez pentru bucureşteni şi în slujba bucureştenilor până la finalul mandatului (...) mai ales pentru proiectele importante pe care le-am început în acest mandat şi care vor fi duse în continuare şi în mandatul viitor", a declarat Bujduveanu.

Acesta a fost întrebat dacă în urma deciziei în privinţa sa se aşteaptă să apară "tulburări de activitate" în domeniile pe care le-a coordonat - STB, Administraţia Străzilor.

„Nu, am spus, mă voi implica în continuare cu toată forţa, aşa cum am făcut-o şi până acum. Dacă primarul va dori să dea alte directive, alte dispoziţii, să-şi asume ce se întâmplă în aceste domenii. Consider că acolo unde ne-am aplecat foarte mult asupra traficului, asupra reînnoirii parcului şi asupra altor obiective foarte importante, s-au văzut progrese la nivelul municipiului Bucureşti şi trebuie să ne mândrim cu ele şi să facem şi mai mult în perioada următoare", a declarat Bujduveanu.

Viceprimarul a reiterat faptul că bugetul Primăriei Municipiului Bucureşti va fi votat vineri în urma şedinţei Consiliului General, care a fost convocată de grupurile reunite PSD-PNL, întrebat pe acest subiect.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, i-a retras miercuri principalele atribuţii executive viceprimarului Stelian Bujduveanu (PNL), a informat PMB.

Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, a coordonat până în prezent domenii precum transporturile, patrimoniul, relaţia cu Administraţia Străzilor Bucureşti şi Societatea de Transport Bucureşti, atribuţii care au fost preluate de primarul

general.

