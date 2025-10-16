Primarul interimar al Capitalei vrea că taxa de centru să fie introdusă doar după ce va exista ”pe orice stradă un loc de parcare cu plată”

Primarul general interimar al Bucureştiului, Stelian Bujduveanu, s-a declarat împotriva unei taxe pe centru în Capitală, joi, 16 octombrie. El propune ca taxarea mașinilor care intră în centrul Capitalei să fie introdusă doar după rezolvarea problemelor de bază, de la locuri de parcare la transport în comun.

„Haideţi să luăm treptat. Taxa de centru, aşa cum este definită sau taxa de poluare pe autovehicule, există peste tot în lume. Întâi trebuie să rezolvăm alte probleme. Transportul în comun trebuie modernizat. Nu poţi să taxezi populaţia fără să ai un transport în comun alternativ. Trebuie reabilitată infrastructura rutieră pentru a avea pe orice stradă un loc de parcare cu plată”, a declarat primarul interimar Stelian Bujduveanu.

Acesta a explicat că o taxă de centru introdusă în această perioadă ar putea fi declarată neconstituţională, dând exemplul regulamentului de acces în zona peninsulară a municipiului Constanţa.

„Nu cred că este în acord cu legislaţia (proiectul de taxă de centru, n.r.). La Constanţa, taxa de staţiune a picat, fix pe principiul că îngrădeşte dreptul de liberă circulaţie”, a explicat Stelian Bujduveanu.

Recent, primarul interimar a propus un proiect de Hotărâre prin care introduce, pe model european, restricţii de trafic pentru maşinile de salubritate, vehiculele de livrare şi de aprovizionare în orele de vârf.

„Pentru a reda Bucureştiului un ritm mai bun, propun o măsură clară, cu efecte imediate: interzicerea circulaţiei autovehiculelor de aprovizionare, curierat şi salubrizare între orele 07:00–10:00 şi 16:00–19:00”, a comunicat public primarul Capitalei pe o reţea de socializare.

Potrivit lui Bujduveanu, numărul maşinilor înmatriculate în Bucureşti a crescut cu peste 40%, ajungând la peste 1,7 milioane, cărora li se adaugă aproximativ 300.000 de maşini din judeţele vecine. „Oraşul nu a fost proiectat pentru un asemenea volum”, avertizează primarul Capitalei.

