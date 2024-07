Nicușor Dan nu a plătit constructorul liniei 5 de tramvai, așa că lucrările au fost sistate. "Noi am avut forță de muncă, dar ei nu au bani"

Lucrările de modernizare a liniei 5 de tramvai din București au fost sistate de constructor, după ce acesta susține că nu și-a primit banii de la Primăria Capitalei și nu are cu ce să plătească furnizorii de materiale.

Pe 20 iunie, primarul Capitalei, Nicușor Dan, se lăuda pe pagina sa de Facebook cu stadiul avansat al lucrărilor la linia 5 de tramvai, care leagă Nordul Capitalei de centrul orașului. Edilul avansa ideea ca s-ar putea relua circulația mai devreme chiar decât termenul stabilit, adică februarie 2025.

După trei săptămâni, însă, stupoare! Lucrările au fost sistate pentru că, susține constructorul, mai exact patronul firmei Mari-Vila, nu a primit banii de la Primăria Capitalei și nu poate achita materialele necesare, scrie G4Media.

Timp de două săptămâni, atât anunță Mari-Vila că vor rămâne oprite lucrările. În acest timp, speră să recupereze o parte din datorii.

Constructorul i-a anunțat pe bucureșteni prin intermediul afișelor puse de-a lungul șantierului la linia de tramvai și a notificat înainte de sistare, cu 2-3 zile, Primăria Municipiului București, mai spune sursa citată.

„Lucrarea este făcută cam 50%, pentru că greul au fost demontarea, săpătura, cilindrarea, acum venim cu traverse, șină și turnăm beton și asfalt și am terminat. Stâlpii sunt puși toți, deci stăm foarte bine, cam 50%, și primăria ne-a plătit din 160 mil de lei, doar puțin peste 6 mil de lei. Am putut să ducem atât cât am putut, dar nu mai putem.”, a afirmat Marin Mandrila, proprietarul firmei de construcții Mari-Vila.

Ads

Întrebat dacă sistarea nu-i afectează pe bucureșteni și nu va întârzia execuția, Marin Mandrila a afirmat că nu are niciun interes să țină șantierul blocat. „Mari-Vila, în toată țara pe unde a lucrat, niciodată nu a depășit timpul de execuție și nici termenele din licitație”, a mai spus el, adăugând că acum are de plătit furnizorii de echipamente. „Efectiv acum am de plătit la austrieci, la polonezi șina, am de plătit la furnizorii din România amortizoarele. Eu am plătit cât am avut bani, dar nu pot să susțin atât de mult”, a mai afirmat reprezentantul firmei care execută lucrările de reabilitare.

În notificarea trimisă Primăriei Municipiului București, Mari-Vila menționează că are datorii către furnizori și că îi este imposibil să mai continue lucrările contractate. „Prin prezenta Notificare vă aducem la cunoștință că (…) nu ați respectat termenele de plată prevăzute pentru situațiile detaliate de mai jos, fapt ce provoacă imposibilitatea continuării lucrărilor contractate (…)

Valoarea lucrărilor executate de către asocierea noastră este de 41.313.406,62 lei (ceea ce reprezintă financiar 25,8% din valoarea contractului și 40% stadiu fizic executat) iar valoarea lucrărilor plătite până acum de către Primăria Municipiului București este de doar 6.571.497,7 lei. Menționăm că la această dată asocierea noastră are datorii considerabile către furnizori”, a comunicat administratorul Mari Vila-Com SRL către Primăria Municipiului București.

Jurnaliștii G4Media susțin că au solicitat un punct de vedere Primăriei, însă nu au primit niciun răspuns.

Ads