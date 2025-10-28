Primăria condusă de Olguța Vasilescu plătește zeci de mii de euro pentru înscrierea în competiția internațională „Best Christmas Markets in Europe 2025 – 2026”

Primăria Craiova spune că promovarea Târgului de Crăciun aduce mulți turiști și venituri orașului FOTO gds.ro

Craiova va achita și în acest an suma de 29.690 euro către platforma European Best Destinations, pentru ca orașul să fie inclus în competiția internațională „Best Christmas Markets in Europe 2025 – 2026”.

Reprezentanții Primăriei susțin că participarea aduce promovare internațională prin media internațională și parteneri precum Forbes, Vogue sau Lonely Planet, contribuind la creșterea vizibilității orașului, a numărului de turiști și a veniturilor locale din taxe hoteliere și servicii publice. În anii precedenți, Craiova s-a clasat între primele destinații europene la târgurile de Crăciun și Paște, obținând locuri fruntașe și milioane de vizualizări pe rețelele sociale.

În ultimii ani, primăria Craiova a tot plătit acestei organizații ca orașul să fie promovat ca destinație turistică. Reprezentanții administrației locale spun că orașul Craiova a beneficiat de un plan complex de promovare turistică la nivel internațional din partea organizației European Best Destinations, arată Gazeta de Sud.

Taxă plătită la fiecare participare

În urma campaniilor de promovare și a voturilor obținute la nivel internațional pe platforma organizației EBD, Craiova s-a clasat pe locul al șaselea în anul 2021 și, respectiv, pe locul al treilea în anul 2022, între destinațiile europene ce organizează târguri de Crăciun. De asemenea, municipiul Craiova a fost promovat pentru cel mai frumos târg de Paște din Europa, timp de doi ani consecutiv, pe platforma organizației EBD.

„Beneficiile acestor participări în competițiile europene, având ca efect principal promovarea municipiului Craiova la nivel internațional, s-au reflectat în creșterea vizibilității orașului în media internațională și națională, în creșterea numărului total de turiști ce au vizitat Craiova în ultimii ani – cu și fără cazare, dar și în creșterea încasărilor la bugetul local în mod direct și indirect – din taxa hotelieră, parcări și taxele pe domeniu public, prin efectul asupra economiei locale sau asupra instituțiilor de cultură.

Spre exemplu, veniturile obținute în 2024 din taxa hotelieră au fost de 1.279.915 lei, față de 308.375 lei, cât s-a încasat la nivelul anului 2021. Conform statisticilor transmise de European Best Destinations, pagina cu rezultatul final obținut de municipiul Craiova în cadrul competiției The Best Christmas Markets in Europe 2024 – locul al doilea – a fost distribuită de mai mult de 528.000 ori pe rețelele din social-media la nivel internațional și a fost vizualizată de mai mult de 6,3 milioane de călători”, au transmis reprezentanții primăriei, conform sursei citate.

