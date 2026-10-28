Primăria Iași spune că nu mărește taxele în 2027. De ce vor plăti totuși ieșenii mai mult

Primăria Iași anunță că taxele și impozitele locale vor fi indexate anul viitor cu 7,3 la sută, cât reprezintă rata inflației, și că nu va exista o altă majorare. Potrivit primăriei ieșene, în 2027 nu va fi operată nicio „majorare importantă” a taxelor și impozitelor locale, acestea fiind menținute la nivelul minim prevăzut de Codul Fiscal. Proiectul este lansat de municipalitate în dezbatere publică, urmând ca apoi să fie supus aprobării Consiliului Local.

Conducerea Primăriei a precizat miercuri că singura modificare aplicată valorilor de bază o reprezintă indexarea obligatorie cu rata inflației de 7,3 la sută, o măsură strict administrativă, impusă prin lege de prevederile Codului Fiscal pentru toate localitățile din România.

"Suntem pe deplin conștienți de situația financiară dificilă a ieșenilor cauzată de criza economică prin care trece România. Prin urmare, nu majorăm taxele și impozitele locale și le vom păstra la nivelul minim permis de legea fiscală. Menținem și bonificația maximă de 10 la sută pentru cei care plătesc anticipat. Iașiul, față de celelalte orașe mari de același rang cu orașul nostru, are cotele de impozitare pentru locuințe cu circa 25 la sută mai mici", a declarat edilul Mihai Chirica.

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În proiectul lansat în dezbatere publică, municipalitatea a eliminat o serie de taxe. Astfel, a fost eliminată integral taxa locală de 23 de lei pentru avizarea Certificatului de Urbanism de către Comisia de Urbanism, primar sau structurile de specialitate.

De asemenea, a fost eliminată taxa specială de 50 de lei pentru evaluarea periodică a administratorilor de imobile.

Totodată, municipalitatea propune desființarea și a tarifului de parcare ocazională în parcările publice cu plată din Zona 1, acesta fiind înlocuit cu un sistem „predictibil”, bazat pe un tarif fix de șapte lei pe oră.

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