Protest anti-imigranți în București, la o săptămână de la atacul xenofob. Este organizat de neo-legionarii de la Noua Dreaptă și a fost autorizat de Primăria Municipiului București

Primăria Municipiului București a aprobat organizarea unui protest „anti-imigrație” al organizației Noua Dreaptă, la o săptămână de la atacul xenofob asupra unui livrator din Bangladesh, filmat chiar de către agresor.

„Marți, 2 septembrie 2025, vă invităm să manifestăm de la ora 11:00 în fața Primăriei Municipiului București, prin care noi, bucureștenii, să ne exprimăm împotrivirea față de anunțata intenție a Primăriei de a inunda orașul nostru iubit, în prezent unul dintre cele mai sigure și liniștite metropole din Europa, cu imigranți de origine afro-asiatică! Atenție, dragi bucureșteni, acum nu mai e vorba de “bicicliștii” Glovo sau alți muncitori din Pakistan, India, Nepal, Sri-Lanka, care oricum, din punct de vedere al Constituției României, se află în mod ILEGAL pe teritoriul țării, ci este vorba ca în București să fie aduși, împotriva voinței sau fără acordul populației, imigranți cu statut incert, dar în mod sigur provenind din populații ne-europene, de rasă exclusiv non-albă!”, se arată în comunicatul celor de la Noua Dreaptă.

Protestul vizează “Strategia de incluziune a migranților în municipiul București”, lansată în dezbatere publică în luna iunie 2025 de Primăria Capitalei. Comunicatul partidului extremist reia o serie de teorii ale conspirației, precum „Planul Kalergi”, acuzând o intenție a autorităților de “schimbare a compoziției etnice a statelor europene și în principal a marilor orașe”.

Cine e Noua Dreaptă

Noua Dreaptă este una dintre cele mai vechi organizații extremiste și neolegionare în activitate în România, fiind cunoscută pentru organizarea unui marș anual la Tâncăbești, acolo unde a fost asasinat Corneliu Zelea Codreanu, și pentru mitingul anti-LGBT, în paralel cu parada gay din București. Vechiul lider la Noua Dreaptă, Tudor Ionescu, este acum parlamentar din partea SOS România, partidul Dianei Șoșoacă

Primăria Municipiului București (PMB) a explicat, într-un comunicat remis Agerpres, că autorizarea unei adunări publice nu reprezintă asumarea sau validarea conținutului mesajelor transmise de organizatori, ci exclusiv respectarea cadrului legal care garantează dreptul constituțional la liberă exprimare și la întrunire.

„Comisia de avizare a adunărilor publice nu a identificat motive legale de respingere a cererii. În acest sens, avizul a fost emis conform legislației în vigoare. Aprobarea vizează participarea a circa 20 de persoane”, punctează PMB.

Totodată, Primăria București a scos “Strategia de incluziune a migranților în municipiul București” din dezbaterea publică, pentru a analiza propunerile venite din partea organizațiilor non-guvernamentale.

Decizia PMB vine la o săptămână după ce un livrator din Bangladesh a fost agresat în timp ce era filmat de un individ cu înclinații rasiste, în București, stârnind indignarea publică.

