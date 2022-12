Ce este sistemul ”Kiss and Ride” montat pe o stradă din Sectorul 2. "O idee simplă, dar pentru care am avut nevoie de aproape un an"

Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2, a anunțat o premieră pentru București: montarea unui sistem ”Kiss and Ride”.

Mai exact, este vorba despre un culoar care le permite părinților care își aduc cu mașina copiii la școală să îi lase în siguranță în fața unității de învățământ, fără să mai fie nevoiți să staționeze pe unde apucă și să creeze ambuteiaje în zona școlilor.

"Astăzi s-a montat primul sistem ”Kiss and Ride” din București.

Știți cea mai mare problemă în zilele de școală? Atunci când părinții își aduc copiii, toți la aceeași oră, și dau cercuri prin cartier să găsească un loc de parcare? Și, în disperare de cauză, parchează pe trotuar, pe trecerea de pietoni, pe colțul străzii, în intersecție, sau pe unde apucă.

Ei bine, de un an de zile muncesc la un sistem pe care l-am văzut în străinătate: sistemul ”Kiss and Ride”, sau, în română, ”sistemul debarcare/îmbarcare”", a precizat Radu Mihaiu pe pagina sa de Facebook.

Ce e acest sistem? "Un culoar pe unde părinții intră cu mașina, opresc în fața școlii, unde paznicul deschide portiera din spate și preia copilul. Cel mic își ia la revedere de la părinte, apoi este dus (de către paznic) în siguranță în curtea școlii. Părintele pleacă apoi către muncă.

Timp total pentru a lăsa copilul la școală: 20 de secunde. Fără parcat pe trotuar, fără pus în pericol copilul, fără strecurat printre mașini parcate alandala.

Simplu, organizat, cu grijă pentru copii.

O idee simplă, dar pentru care am avut nevoie de aproape un an de la idee la implementare. Mulțumesc celor din ADP care au preluat ”nebunia” mea și au propus diverse modele până am ajuns la cea avizată. Mulțumesc și celor de la Brigadă și de la CTC care au înțeles avantajele pe care le aduce această implementare atât pentru trafic, dar și pentru siguranța copiilor.

De la anul, vom replica acest sistem la toate școlile unde trama stradală ne permite", a mai spus edilul Sectorului 2.

