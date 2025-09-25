Primăria în care în timp ce edilul reorganiza administrativ instituția, angajații își luau concedii medicale "la greu". "Subit am avut o creștere de 50%"

Primăria în care în timp ce edilul reorganiza administrativ instituția, angajații își luau concedii medicale "la greu" FOTO Pixabay

Primăria Sectorului 2 a sesizat Colegiul Medicilor pentru creşterea numărului de concedii medicale, care s-a suprapus cu procesul de reorganizare a aparatului administrativ, numai în iulie fiind acordate cu 50% mai multe astfel de concedii comparativ cu acelaşi interval din 2024.

Potrivit unui comunicat al autorităţii locale transmis joi, sesizarea se referă la modul de acordare a concediilor medicale pentru angajaţii instituţiei în ultimele luni; astfel, numai în iulie au fost acordate 113 de concedii medicale (1.142 de zile), cu 50% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Impactul financiar al acestei situaţii este "considerabil". Doar în iulie, Primăria Sectorului 2 a trebuit să suporte cheltuieli de aproximativ 250.000 de lei strict pentru plata concediilor medicale suplimentare faţă de aceeaşi perioadă din 2024.

"Este o situaţie care ridică întrebări legitime şi solicit o verificare riguroasă din partea instituţiilor abilitate. Subit, în urma reorganizării, am avut o creştere de 50% a numărului de concedii medicale. Considerăm că este în interesul cetăţenilor din Sectorul 2 ca resursele financiare ale comunităţii să fie utilizate în mod corect şi responsabil. Solicităm Colegiului Medicilor să analizeze cu atenţie aceste cazuri, pentru a confirma că acordarea concediilor respectă cadrul legal şi principiile etice ale profesiei medicale", a declarat primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă.

Reorganizarea aparatului administrativ al Sectorului 2 a avut ca obiectiv principal "eficientizarea activităţii şi reducerea cheltuielilor publice". Ca urmare a acestui proces, cheltuielile salariale au scăzut deja cu aproape 20 de milioane de lei, fonduri care sunt redirecţionate către investiţii în infrastructură, educaţie şi servicii publice de calitate, se mai arată în comunicat.

Ads