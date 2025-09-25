Primăria în care în timp ce edilul reorganiza administrativ instituția, angajații își luau concedii medicale "la greu". "Subit am avut o creștere de 50%"

Autor: Adrian Zia
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 19:11
227 citiri
Primăria în care în timp ce edilul reorganiza administrativ instituția, angajații își luau concedii medicale "la greu". "Subit am avut o creștere de 50%"
Primăria în care în timp ce edilul reorganiza administrativ instituția, angajații își luau concedii medicale "la greu" FOTO Pixabay

Primăria Sectorului 2 a sesizat Colegiul Medicilor pentru creşterea numărului de concedii medicale, care s-a suprapus cu procesul de reorganizare a aparatului administrativ, numai în iulie fiind acordate cu 50% mai multe astfel de concedii comparativ cu acelaşi interval din 2024.

Potrivit unui comunicat al autorităţii locale transmis joi, sesizarea se referă la modul de acordare a concediilor medicale pentru angajaţii instituţiei în ultimele luni; astfel, numai în iulie au fost acordate 113 de concedii medicale (1.142 de zile), cu 50% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Impactul financiar al acestei situaţii este "considerabil". Doar în iulie, Primăria Sectorului 2 a trebuit să suporte cheltuieli de aproximativ 250.000 de lei strict pentru plata concediilor medicale suplimentare faţă de aceeaşi perioadă din 2024.

"Este o situaţie care ridică întrebări legitime şi solicit o verificare riguroasă din partea instituţiilor abilitate. Subit, în urma reorganizării, am avut o creştere de 50% a numărului de concedii medicale. Considerăm că este în interesul cetăţenilor din Sectorul 2 ca resursele financiare ale comunităţii să fie utilizate în mod corect şi responsabil. Solicităm Colegiului Medicilor să analizeze cu atenţie aceste cazuri, pentru a confirma că acordarea concediilor respectă cadrul legal şi principiile etice ale profesiei medicale", a declarat primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă.

Reorganizarea aparatului administrativ al Sectorului 2 a avut ca obiectiv principal "eficientizarea activităţii şi reducerea cheltuielilor publice". Ca urmare a acestui proces, cheltuielile salariale au scăzut deja cu aproape 20 de milioane de lei, fonduri care sunt redirecţionate către investiţii în infrastructură, educaţie şi servicii publice de calitate, se mai arată în comunicat.

UPDATE Romsilva a încasat cel puțin 50.000 de lei de la Primăria Sectorului 2 în 2025. Vlad Gheorghe: ”O nouă aroganță: pădurarii transformați în ghizi și bucătari”
UPDATE Romsilva a încasat cel puțin 50.000 de lei de la Primăria Sectorului 2 în 2025. Vlad Gheorghe: ”O nouă aroganță: pădurarii transformați în ghizi și bucătari”
Liderul formațiunii DREPT, Vlad Gheorghe, a dezvăluit că Romsilva a primit doar în 2025 50.000 de lei de la Primăria Sectorului 2, condusă de edilul Rareș Hopincă (PSD). Plățile,...
Avertisment dur al unui europarlamentar pentru moldoveni, înainte de alegeri. ”Putin va transforma Republica Moldova într-un poligon”
Avertisment dur al unui europarlamentar pentru moldoveni, înainte de alegeri. ”Putin va transforma Republica Moldova într-un poligon”
Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a declarat joi, 25 septembrie, despre scenariul ca la Chişinău să existe o majoritate clară pro-rusă, în urma alegerilor din acest weekend, că în secunda...
#Primaria Sectorului 2, #concedii medicale, #reorganizare administrativa , #concedii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! A luat 20 de ani, dupa ce si-a filmat pe ascuns partenera
ObservatorNews.ro
O fabrica japoneza din Romania face diponibilizari colective. Peste 200 de oameni vor ramane fara loc de munca
DigiSport.ro
Gata! Cu oferta pe masa, Dan Petrescu a luat decizia

LIVE ÎN 00:28:37

Ziare.com Fara Filtru,
Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

În 28 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Ieri, 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Marti, 23 Septembrie 2025, ora 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primăria în care în timp ce edilul reorganiza administrativ instituția, angajații își luau concedii medicale "la greu". "Subit am avut o creștere de 50%"
  2. Cercetătorii au descoperit un nou potențial uriaș: gheața cu sare poate produce electricitate
  3. Ministerul Educației vrea să-i premieze pe elevii cu 10 la Evaluarea Națională și BAC. Ce sume de bani ar urma să primească
  4. Mărturia bărbatului lovit de un glonț rătăcit în timp ce mergea cu bicicleta pe stradă, în Botoșani. "Mă duceam să îmi plătesc facturile" FOTO
  5. O fabrică japoneză din România dă afară sute de oameni. Când încep concedierile
  6. Statul plătește și de 25 de ori mai puțin pe casele expropriate. Românii vizați riscă să rămână pe drumuri. Cum pot obține despăgubiri corecte
  7. Peste 120 de cazuri de COVID într-un singur județ, în numai o săptămână, de patru ori mai multe ca anul trecut. Unul dintre pacienți a decedat
  8. Greva foamei în fața sediului Ministerului Economiei. Liderul Sindicatului Liber "Navalistul" vrea să atragă astfel atenția asupra situației șantierului din Mangalia
  9. Andrei Caramitru: "Nu îi mai numiți suveraniști. Ci Putiniști. Ăsta e numele pentru ei"
  10. Putin îi provoacă și pe americani. Bombardiere și avioane de vânătoare rusești au dat târcoale lângă Alaska. NORAD a trimis interceptoarele după ele VIDEO