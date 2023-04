Primărie obligată de instanță să asfalteze o stradă. Plângerea a fost făcută de un român întors din străinătate după 15 ani

Judecătorii din Bacău i-a dat dreptate unui localnic din comuna Cleja și a obligat primăria să asfalteze o stradă.

Cristinel Tănase a depus plângerea după ce a muncit 15 ani în Italia și s-a întors să își construiască o casă. El a început lucrările în 2008 și, de atunci, pe stradă a fost adusă doar puțină piatră de râu, în 2016.

”Drumul, pe timp de ploaie, este impracticabil. Pe acest drum nu intră mașina de gunoi, pompieri, salvare dacă plouă. Noi, locuitorii, avem nevoie de mașini de teren să putem circula pe acest drum. Am fost de nenumărate ori la dl. primar să-i spun de situație și i-am cerut să găsească o rezolvare, dar m-a trimis înapoi în Italia, unde am lucrat o perioadă dacă nu-mi convine drumul. Am trimis o somație primăriei, somație primită în data de 28.06.2021, prin care solicitam să adopte într-un termen rezonabil o hotărâre de consiliu local care să prevadă măsuri urgente pentru reabilitarea acestui drum. Nu am primit niciun răspuns, motiv pentru care am formulat prezenta acțiune în contencios, subsemnatul fiind o persoană vătămată conform art. 2 alin 1 din Legea 554/2004”, a declarat bărbatul, potrivit Ziarul de Bacău.

Localnicul a mai povestit și că primarul comunei, Petru Iștoc, a încercat să îl șicaneze de când a ridicat problema străzii.

”Iarna, mașina de deszăpezire trece cu lama sus pe strada noastră. Nu mai zic ca a trimis oameni de la Primărie să mă verifice, dacă am totul în regulă cu casa. Vecinii vor și ei asfalt, vă dați seama, dar le e frică de primar”, a mai spus el.

În mai 2022, Tribunalul Bacău i-a dat câștig de cauză lui Cristinel Tănase. Instanța i-a admis și recursul, decizia rămânând definitivă.