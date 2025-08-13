O primărie va fi executată de o fostă angajată căreia trebuie să-i achite peste 160.000 de lei, după o sentință judecătorească, dar nu are banii. Nici Consiliul Județean nu are fonduri

Primăria Zărand trebuie să achite peste 160.000 de lei fostelor angajate, în urma unei decizii judecătorești definitive, însă nu dispune de fondurile necesare. Solicitarea de sprijin financiar adresată Consiliului Județean Arad a fost respinsă pe motiv că instituția nu poate aloca bani pentru astfel de plăți.

Primăria Zărand trebuie să plătească despăgubiri contabilei căreia i-a desfăcut contractul de muncă în 2020, însă nu are banii prevăzuți în sentința judecătorească. A cerut Consiliului Județean 260.000 de lei, dar nici instituția nu poate aloca suma. Conform unei decizii judecătorești definitive, Primăria Zărand trebuie să achite „despăgubiri egale constând în cuantumul salariilor indexate, majorate și recalculate începând cu data de 2.11.2020 și până la data de 25.01.2023 și dobânda legală aferentă acestora până la data plății efective”, transmite Agerpres.

În plus, Primăria trebuie să achite fostei angajate cheltuieli de judecată în sumă de 3.000 de lei.

Primarul comunei Zărand, Gheorghe Dudaș, a declarat că nu are bani în buget pentru achitarea despăgubirilor și a făcut o solicitare de sprijin către Consiliul Județean (CJ) Arad, de unde a cerut 260.000 de lei. El a precizat însă că datoria către fosta angajată se ridică în prezent la aproximativ 160.000 de lei, dar cererea a fost transmisă CJ înainte să se facă calculele. Primarul a fost refuzat de CJ Arad, care i-a transmis că nu are fonduri pentru astfel de cheltuieli.

Ads