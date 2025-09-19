Primăria din România care interzice circulația trotinetelor electrice închiriate. Decizia vine după decesul unui adolescent de 15 ani

Primarul din Piatra Neamț, Adrian Niță, a anunțat că în municipiu va fi interzisă circulația trotinetelor electrice închiriate, măsura urmând să intre în vigoare luni.

Decizia a fost luată după ce un adolescent de 15 ani și-a pierdut viața deoarece a căzut cu o astfel de trotinetă.

De asemenea, alte șapte persoane au fost rănite în acest an în Piatra Neamț în urma unor accidente în care au fost implicate trotinete electrice de închiriat.

Primarul Adrian Niță a declarat, vineri, 19 septembrie, pentru News.ro, că măsura de interzicere se aplică doar trotinetelor electrice care pot fi închiriate.

”E vorba doar de trotinetele electrice închiriate. Se presupune că la cele achiziție proprie un părinte, dacă o cumpără copilului, o dă și cu un set de reguli, cu un echipament, eventual. Starea acestor trotinete electrice de închiriat este precară, iar din punct de vedere legal Poliția nu poate lua o măsură coercitivă pentru că nu sunt supuse din punct de vedere al regimului juridic precum autoturismele să facă o inspecție tehnică periodică”, a declarat Adrian Niță.

Primarul a adăugat că, numai în acest an, au fost date 166 de amenzi pentru nereguli în ceea ce privește trotinetele electrice de închiriat și s-au înregistrat opt accidente, soldate cu un mort și șapte răniți, dintre care unul grav.

Ads

Adrian Niță a mai declarat că, începând de luni, trotinetele electrice închiriate nu mai au voie să circule în municipiul Piatra Neamț, iar firma care le deține are la dispoziție două săptămâni să elibereze spațiile închiriate de la primărie.

În 13 septembrie, un băiat în vârstă de 15 ani, din Piatra Neamț, care se deplasa pe o trotinetă electrică pe strada Ștefan cel Mare, s-a dezechilibrat și a căzut pe partea carosabilă. În urma accidentului, băiatul a fost rănit, el fiind transportat la spital, unde a murit după câteva zile.

Ads