Primăria din România care interzice circulația trotinetelor electrice închiriate. Decizia vine după decesul unui adolescent de 15 ani

Autor: Maria Popa
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 16:03
311 citiri
Primăria din România care interzice circulația trotinetelor electrice închiriate. Decizia vine după decesul unui adolescent de 15 ani
Oameni pe trotinete electrice Foto: Pixabay

Primarul din Piatra Neamț, Adrian Niță, a anunțat că în municipiu va fi interzisă circulația trotinetelor electrice închiriate, măsura urmând să intre în vigoare luni.

Decizia a fost luată după ce un adolescent de 15 ani și-a pierdut viața deoarece a căzut cu o astfel de trotinetă.

De asemenea, alte șapte persoane au fost rănite în acest an în Piatra Neamț în urma unor accidente în care au fost implicate trotinete electrice de închiriat.

Primarul Adrian Niță a declarat, vineri, 19 septembrie, pentru News.ro, că măsura de interzicere se aplică doar trotinetelor electrice care pot fi închiriate.

”E vorba doar de trotinetele electrice închiriate. Se presupune că la cele achiziție proprie un părinte, dacă o cumpără copilului, o dă și cu un set de reguli, cu un echipament, eventual. Starea acestor trotinete electrice de închiriat este precară, iar din punct de vedere legal Poliția nu poate lua o măsură coercitivă pentru că nu sunt supuse din punct de vedere al regimului juridic precum autoturismele să facă o inspecție tehnică periodică”, a declarat Adrian Niță.

Primarul a adăugat că, numai în acest an, au fost date 166 de amenzi pentru nereguli în ceea ce privește trotinetele electrice de închiriat și s-au înregistrat opt accidente, soldate cu un mort și șapte răniți, dintre care unul grav.

Adrian Niță a mai declarat că, începând de luni, trotinetele electrice închiriate nu mai au voie să circule în municipiul Piatra Neamț, iar firma care le deține are la dispoziție două săptămâni să elibereze spațiile închiriate de la primărie.

În 13 septembrie, un băiat în vârstă de 15 ani, din Piatra Neamț, care se deplasa pe o trotinetă electrică pe strada Ștefan cel Mare, s-a dezechilibrat și a căzut pe partea carosabilă. În urma accidentului, băiatul a fost rănit, el fiind transportat la spital, unde a murit după câteva zile.

Florin Marin, răpus de o boală cruntă: ”Îl vedeai cum se topește. Dacă ajunsese de la 110 kilograme la 40...”
Florin Marin, răpus de o boală cruntă: ”Îl vedeai cum se topește. Dacă ajunsese de la 110 kilograme la 40...”
Fostul jucător şi antrenor Florin Marin a încetat din viaţă, joi, la vârsta de 72 de ani, au anunţat Federaţia Română de Fotbal şi mai multe cluburi la care a activat. ''Federaţia...
Anghel Iordănescu, după moartea fostului antrenor al naționalei: ”Aoleu! M-ați șocat cu vestea asta groaznică”
Anghel Iordănescu, după moartea fostului antrenor al naționalei: ”Aoleu! M-ați șocat cu vestea asta groaznică”
Fostul jucător şi antrenor Florin Marin a încetat din viaţă, joi, la vârsta de 72 de ani, au anunţat Federaţia Română de Fotbal şi mai multe cluburi la care a activat. ''Federaţia...
#primarie, #piatra neamt, #interzicere, #trotinete electrice, #baiat mort, #deces, #accidente , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Americanii: "Simona Halep se confrunta cu dificultati"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. "Ucigasii tacuti" care te trag in larg

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Facultatea pe care doar jumătate dintre studenții care se înscriu ajung să o termine. Majoritatea tinerilor consideră că actul educațional este foarte costisitor
  2. S-au emis primele tichete pentru plata facturilor la energia electrică. Cine poate beneficia de sprijin și până când se mai pot depune cereri
  3. Primăria din România care interzice circulația trotinetelor electrice închiriate. Decizia vine după decesul unui adolescent de 15 ani
  4. Alertă alimentară. Mai multe loturi de ouă, retrase urgent din supermarketurile Kaufland şi Mega Image FOTO
  5. UE a adoptat al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei. Ce vizează în special
  6. Iranul efectuează un test suspect cu rachetă
  7. Românce arestate într-o anchetă de furt și jaf în Canada. Victimele, bătrâni cu bani. Cum acționau femeile
  8. O elevă de clasa a VII-a a ajuns la spital după ce ar fi consumat droguri. Unde a avut loc incidentul
  9. Secretar de stat în Ministerul Economiei, reținut de DNA. Ce acuzații i se aduc PSD-istului. Dosarul vizează și doi șefi din ANPC UPDATE
  10. Proiect de lege: Șoferii fără experiență nu vor mai putea conduce mașini puternice. Câți ani trebuie să acumuleze