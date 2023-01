Primărie din nordul țării cercetată de DNA pentru o licitație unde o firmă ar fi depus acte false

DNA Maramureş - Biroul Teritorial Baia Mare, din cadrul Serviciului Teritorial Cluj, investighează o presupusă favorizare a unei firme care a livrat masă caldă unor persoane din oraşul Baia Sprie, a anunţat, miercuri, primarul Alin Bîrda.

"Consider că trebuie să fiţi informaţi corect asupra unei investigaţii DNA care se desfăşoară în prezent şi care are drept obiect presupusa favorizare a unui prestator care a livrat masă caldă beneficiarilor din cadrul unui proiect derulat pe zona Microraion Vest. Prestatorul, fără cunoştinţa noastră şi fără a ne informa, a subcontractat la rândul său un alt livrator de masă caldă pentru beneficiarii din proiect. Ni se impută că am ştiut asta, însă noi am aflat de acest fapt mult mai târziu", a spus Alin Bîrda, într-o postare pe pagina de socializare a instituţiei.

Primarul oraşului Baia Sprie a respins faptul că instituţia ar fi avut cunoştinţă că actele depuse la licitaţie de firma ofertantă ar fi fost false.

"Mai mult, suntem acuzaţi ca am fi ştiut că firma a depus la licitaţie acte false, fapt total neadevărat în condiţiile în care ofertanţii depun documente pe propria răspundere. Primăria Baia Sprie şi nici un partener din proiect nu au suferit prejudicii de nicio natură, proiectul a fost dus la bun sfârşit fără a exista un prejudiciu, nici material, nici bănesc. Mai mult, Primăria Baia Sprie s-a îndreptat legal împotriva firmei contractoare şi consideră că organele judiciare vor lua deciziile care se impun. Baia Sprie va continua să se dezvolte, chiar dacă poate acest lucru deranjează", a mai menţionat în postarea sa primarul Alin Bîrda.

