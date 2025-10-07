Primăriță înjunghiată chiar în fața casei. Femeia câștigase alegerile recent. „O faptă teribilă”

Iris Stalzer Foto: Captură video YouTube/Real News

O femeie care tocmai fusese aleasă la sfârşitul lunii septembrie primar al unui mic oraş din vestul Germaniei a fost înjunghiată marţi, 7 octombrie, potrivit presei germane, cancelarul Friedrich Merz condamnând un „act odios”, relatează AFP.

Primărița a fost găsită de fiul ei, chiar în fața casei.

„Ne temem pentru viaţa” social-democratei Iris Stalzer, a declarat liderul german pe X, în timp ce mai multe instituţii media spun că aleasa este grav rănită după ce a fost atacată în faţa domiciliului său din Herdecke, lângă Dortmund (nord-vest).

Primăriţa proaspăt aleasă a fost găsită cu multiple plăgi înjunghiate, iar viaţa ei este în pericol, a declarat pentru Reuters o sursă din domeniul securităţii.

Ziarul Bild a relatat că Iris Stalzer, social-democrata care urma să preia funcţia în noiembrie, după ce a fost aleasă primar al oraşului Herdecke din regiunea Ruhr în urmă cu o săptămână, a fost găsită de fiul ei.

În vârstă de 57 de ani şi mamă a doi adolescenţi, Stalzer este avocată specializată în dreptul muncii şi a lucrat mulţi ani în politica locală din Herdecke, un oraş vechi cu aproximativ 20.000 de locuitori.

„Am primit veşti despre o faptă teribilă în Herdecke”, a scris cancelarul conservator Friedrich Merz pe reţelele sociale. „Trebuie investigată rapid. Ne temem pentru viaţa primarului desemnat şi sperăm să se recupereze complet”, a adăugat Merz.

Atacul vine după o campanie la nivel regional pe care politicienii din Renania de Nord-Westfalia, cel mai mare stat german, au descris-o ca fiind caracterizată de un ton violent şi dur.

Motivul nu este clar, dar cazul readuce în memorie asasinarea în 2019 a preşedintelui conservator al administraţiei locale, Walter Luebcke, un susţinător al politicii pentru refugiaţi a cancelarului de atunci, Angela Merkel, care a fost împuşcat mortal de un activist de extremă dreapta în timp ce fuma o ţigară, târziu în noapte, pe terasa casei sale.

